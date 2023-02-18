مشاركة تاريخية للإمارات بمونديال التزلج

المصدر: دبي - وام

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يشارك المتزلجان الإماراتيان عبدالله البلوشي وحسن الفردان في بطولة العالم للتزلج على جبال الألب في فرنسا، وذلك بدعم اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وبالتعاون مع سكي دبي، في مشاركة تاريخية لمنتخب الإمارات في المونديال.

ويتنافس البلوشي والفردان مع نخبة المتزلجين في العالم في البطولة، والذين يبلغ عددهم 600 رياضي من 75 دولة في منتجعات سافويارد في كورشوفيل ومريبيل، في 6 فئات تزلج متنوعة. وقال هامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية: «مشاركتنا في بطولة العالم «تاريخية»، وسنواصل العمل عن كثب مع رياضيينا لتحقيق مزيد من التطور والإنجازات في هذه الرياضة».

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