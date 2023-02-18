مهرجان الأمل للبولو لأصحاب الهمم في غنتوت اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشهد ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو اعتباراً من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم فعاليات مهرجان الأمل لأصحاب الهمم للبولو، الذي ينظمه النادي برعاية وتوجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، الذي خصص ريعه الخيري وتبرعاته لدعم مركز العين للرعاية والتأهيل ترجمه لتوجيهات القيادة الرشيدة تجاه تلك الشريحة التي تجد كل اهتمام من مختلف قطاعات المجتمع، وأكملت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي كافة الترتيبات من أجل إخراج الاحتفال السنوي بأفضل صورة.

وأكد رئيس اللجنة أن برنامج الاحتفال يبدأ من الثانية بعد ظهر اليوم، بفعاليات المختلفة المصاحبة للمباراة الاحتفالية حيث يتضمن البرنامج على فقرة ركوب الخيل الصغيرة وحافلات الحنطور وخيول البوني، وخصصت منطقة المسرح لألعاب الأطفال.. وفي الرابعة عصراً تبدأ المباراة الاستعراضية بين غنتوت (أ) وغنتوت (ب).

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