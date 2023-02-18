100 لاعب ولاعبة يتنافسون على لقب كأس رئيس الدولة للغولف

المصدر: دبي - فايز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتفل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف، اليوم بانطلاق نسختها الحادية عشرة على التوالي، بملاعب نادي أبوظبي للغولف.

وذلك تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ،وبمشاركة قياسية تصل إلى 100 لاعب ولاعبة من المواطنين والمقيمين من البنين والبنات، ولكافة الأعمار، يتقدمهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى جانب عدد من رواد اللعبة القدامى، للظفر بالكأس الغالية والمقامة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ويرعاها بنك «إتش إس بي سي».

وتشهد للمرة الأولى السماح للمقيمين في المنافسة على ألقابها، وبمشاركة من منتخبات المراحل السنية، في ظل استحداث اتحاد اللعبة منافسة تحدي مهارات الصقور المستقبلية،وتحمل نسخة 2023، إقامة المنافسات ضمن مسابقة «الكروس» و«الصافي» بالصورة المعتمدة في البطولات العربية والخليجية عامة، في 6 منافسات ولكل من فئات (الرجال والكبار والفتيات، والشباب والناشئين والصغار)، بالإضافة إلى تخصيص اتحاد الغولف لمسابقات تنافسية تشجيعية مرتبطة بالضربات للأفضل والأطول والأقرب إلى الحفر على مضمار ملعب نادي أبوظبي للغولف.

حدث استثنائي

وأكد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الغولف، أهمية الحدث قائلاً: تشكل البطولة حدثاً استثنائياً وتعتبر من أهم وأقوى البطولات إضافة لذلك لما تحمله من اسم غال على القلوب ،ونتوقع أن تشهد البطولة المشاركة الأكبر على صعيد اللاعبين، ونتطلع لمستويات تنافسية عالية تصب في مصلحة استراتيجيات الاتحاد الهادفة لمواصلة زيادة انتشار اللعبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز