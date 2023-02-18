«دولية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق، اليوم بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، أولى بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «بدون بدلة» للموسم الجديد بمنافسات فئات الناشئين والشباب والأساتذة.

بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من نخبة أندية وأكاديميات الدولة والمنطقة، ومختلف الجنسيات، فيما تقام غداً منافسات الهواة والمحترفين، وينظم البطولة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وأكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، أن بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو بدون بدلة، تواكب طموح وآمال نخبة اللاعبين الراغبين في بدء الموسم بأفضل صورة، في ظل مشاركة مجموعة من الأبطال والمحترفين من دول العالم.

وتعد انطلاقة مثالية للموسم، ومحطة مهمة للاستعداد للاستحقاقات القادمة والوصول إلى الجاهزية المطلوبة لخوضها على أعلى المستويات، وقال: تتميز بطولات الرابطة بحضور جماهيري كبير، كونها تتيح أجواء استثنائية من الحماس والندية، كما أنها تتوافق مع أعلى المواصفات والمعايير الاحترافية العالمية.

تطوير

بدوره، قال طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: نهدف من خلال البطولات التي تنظمها رابطة أبوظبي في معظم العواصم العالمية إلى المساهمة بقوة في تطوير الرياضة وازدهارها، ونجحت أبوظبي خلال الأعوام الماضية في ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للعبة وموطن لأبرز بطولاتها، والوجهة الأولى للأبطال.

وأضاف: يحرص الأبطال على الحضور بقوة في بطولات الرابطة كونها تمثل الطريق الأقصر لزيادة رصيدهم من النقاط التصنيفية، ويحصل الفائزون في المراكز الأولى في هذه البطولة على 600 نقطة تصنيفية.

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