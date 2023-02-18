مي الجابر: الإمارات تدعم النزاهة الرياضية

المصدر: دبي - وام

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أكدت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات دعم حكومة الإمارات للمبادئ التوجيهية بشأن النزاهة الرياضية، والتي تم إعدادها من قبل فريق من الخبراء الحكوميين وخبراء منظمات دولية وأكاديميين.

جاء ذلك من خلال مشاركة الوكالة في استبيان، أعدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة.

وأكدت الدكتورة مي الجابر رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أن الإمارات أوضحت، في الاستبيان، أنها اتخذت خطوات ملموسة في هذا المجال، تتمثل في إنشاء إدارة خاصة بالحوكمة الرياضية في الهيئة العامة للرياضة تهدف إلى تطبيق مبادئ النزاهة في الرياضة، وصدور قرارات حكومية عدة للحوكمة الرياضية.

وأضافت: المبادئ التوجيهية التي تدعمها الإمارات بشأن النزاهة الرياضية تشمل 5 مجالات رئيسية هي، الحفاظ على حقوق وسلامة وأمن الرياضيين والجماهير والعمال والمجموعات الأخرى المعنية، وكذلك منع التحرش وسوء المعاملة في الرياضة والتصدي لهما، وتعزيز الإدارة الرشيدة للمنظمات الرياضية، وتعزيز التدابير ضد التلاعب بالمسابقات الرياضية، وضمان وجود إطار مناسب لسياسة مكافحة المنشطات وتنفيذها وتدابير الامتثال الفعالة.

وأشارت الدكتورة مي الجابر إلى أن منظمة اليونيسكو تبحث مدى إمكانية مواءمة هذه المبادئ مع بعض بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة.

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