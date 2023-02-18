الجولة الثانية لدوري المراحل للشطرنج تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق غداً السبت فعاليات الجولة الثانية لدوري المراحل السنية للشطرنج، والتي تشهد مواجهات قوية للمنافسة على المراكز الأولى في فئات تحت 10 و14 و18 سنة للذكور والإناث.

ويلتقي الذيد مع نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وأبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية مع الشارقة الثقافي للشطرنج، في مسابقة تحت 18 سنة للذكور، وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الشارقة على الذيد 6 - 0، والعين على دبي للشطرنج والثقافة 5 - 3 مقابل 2.5 نقطة.

ويواجه الفجيرة فريق اتحاد كلباء، ويلتقي أبوظبي مع الشارقة الثقافي للشطرنج في فئة تحت 14 سنة للذكور، وشهدت الجولة الماضية فوز أبوظبي على الفجيرة 4 - 2 والشارقة على اتحاد كلباء 5 - 1.

وفي مسابقة تحت 10 سنوات للذكور، يلتقي أبوظبي مع الشارقة بعدما شهدت الجولة الأولى فوز الشارقة على العين 5 - 1، وعلى مستوى الإناث تحت 18 سنة، يلتقي دبي مع فتيات رأس الخيمة، وأبوظبي مع نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وشهدت الجولة الأولى فوز أبوظبي على دبي 4.5 مقابل 1.5، وفاز نادي فتيات الشارقة على فتيات رأس الخيمة 6 - 0.

وفي مسابقة تحت 14 سنة للإناث، يلتقي دبي مع فتيات رأس الخيمة والعين مع فتيات الشارقة، وشهدت الجولة الأولى فوز العين على دبي 5 - 1، وفتيات الشارقة على فتيات رأس الخيمة 5 - 1.

ويلتقي أبوظبي مع فتيات الشارقة في مسابقة تحت 10 سنوات للإناث، وشهدت الجولة الأولى فوز دبي على فتيات الشارقة 4 - 2.

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