200 ألف درهم جوائز «تحدي الفجيرة للياقة البدنية»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية تنظيم بطولة تحدي اللياقة البدنية في الفجيرة في الفترة من 11 إلى 13 مارس المقبل، بالتعاون مع شركة «جين جاك» وإشراف لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد، وتبلغ جوائز البطولة 200 ألف درهم، وتقام بقاعات نادي التنس بنادي الفجيرة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وأحمد بن ظبوي الفلاسي رئيس لجنة اللياقة البدنية، وعبدالله الكسواني المدير التنفيذي لشركة جين جاك، وعبدالرحمن العوضي ومحمد شاهين الحوسني عضوي الاتحاد، وأحمد آل علي مدير اللجنة الفنية، وطارق عبدالله المنسق الإداري.

وأشاد الشيخ عبدالله الشرقي بالجهود الرامية لنجاح البطولة، وأكد أن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية يحرص على تقديم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي لإنجاح البطولة.

وأكد أحمد بن ظبوي أن البنى التحتية وتوفر الإمكانات في الفجيرة مهدا لتنظيم النسخة الأولى،

وأشار إلى أن لجنة اللياقة البدنية تتطلع إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة عموماً واللياقة البدنية على وجه الخصوص، وأكد وجود خطة فنية معتمدة سيتم الإعلان عنها مستقبلاً تضم بطولات أخرى.

وأكد عبدالله الكسواني أن التسجيل في البطولة شهد إقبالاً كبيراً من الإمارات والسعودية والكويت ومصر ومن روسيا ودول أخرى، مبيناً أن المشاركة في النسخة الأولى تقام من دون مرحلة تأهيلية دون منح فرصة المشاركة للجميع وأنها ستكون لأعمار أكبر من 18 سنة للرجال والسيدات، وألمح إلى تنظيم دوري للياقة البدنية مستقبلاً.

وكشف أحمد آل علي مدير اللجنة الفنية، عن اختيار عدد من الحكام المميزين في الدولة ومن خارجها، وقال: إن البطولة تشتمل على 7 فئات من التمارين الرياضية المتداولة لدى أغلب الرياضيين.

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