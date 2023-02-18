150 لاعباً ولاعبة في سابع بطولات المبارزة المحلية

المصدر: الشارقة - البيان

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ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة اليوم بطولته المحلية السابعة في سلسلة بطولات الموسم الرياضي الجديد 2022 / 2023، وهي بطولة الاتحاد للمبارزة للبراعم تحت 15 سنة، والناشئين تحت 20 سنه وتستضيفها صالة نادى الشارقة الرياضي – الحزانة، وتشتمل البطولة على 12 مسابقة بواقع ستة منها للفتيات ومثلها للشباب وذلك في أسلحة المبارزة الثلاث الايبيه والفلوريه والسابر وتقام البطولة اليوم وغداً، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة يمثلون جميع أندية الدولة للمبارزة ومراكز التدريب والأكاديميات المتخصصة للعبة وهي أندية أبوظبي للمبارزة وشباب الأهلي ومؤسسة المرأة بالشارقة ونادي الفجيرة أكاديمية ام كى اف ايه بدبي ومركز العين للمبارزة بالإضافة إلى نادى الشارقة مستضيف البطولة.

وتستهل المنافسات اليوم بإقامة منافسات الفتيات الست لفئتي البراعم تحت 15 سنة والناشئين تحت 20 سنة في الأسلحة الثلاث الايبيه والفلوريه والسابر على أن تختتم المنافسات غداً بإقامة مسابقات الشباب.

وتكتسب البطولة أهميتها كونها سابع بطولات الاتحاد لهذا الموسم وثاني بطولاته لفئتي البراعم تحت 15 سنة والناشئين تحت 20 سنة وتسبق مشاركة منتخبنا الوطني للأشبال والناشئين ببطولة آسيا بأوزبكستان خلال الفترة من 01 مارس وحتى 09 مارس.

برنامج البطولة

وتم ترشيح عدد 10حكام لإدارة المباريات وهم سلطان المازمي، عبد العزيز العلي، وعمران البلوشي، وعبد الرحيم الخياري، وخليفة الحمادي، وحسام جلال، وأحمد علي، وحسام حسن، وأشواق المصعبي، والعنود السعدي.

وحددت اللجنة المنظمة مدير البطولة علي المرزوقي المدير التنفيذي، ولجنة التحكيم برئاسة علي الحمادي والمسابقات رامي سعيد ولجنة الملاعب والخدمات المعاونة أبوالدهب بركات، وأنصار محمد.

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