إعلان تفاصيل ملتقى الشارقة الدولى لألعاب القوى للمعاقين اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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يعقد في الحادية عشرة صباح اليوم بمقر نادي الثقة للمعاقين بالشارقة مؤتمر صحافي للإعلان عن ملتقى الشارقة الدولي الحادي عشر لألعاب القوى للمعاقين والذي يقام خلال الفترة من 20-21 فبراير الجاري برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

يتم خلال المؤتمر الإعلان عن الدول المشاركة في البطولة وعدد اللاعبين والفعاليات التي تقام خلال البطولة، كما يتم الإعلان عن الرعاة الرسميين والفرعيين للبطولة.

من جانبه، أكد طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين دور الإعلام الفعال في تسليط الضوء على الملتقى وإبراز الجهود التي تبذلها كل أجهزة الدولة لتقديم الدعم والرعاية الكاملين لفئات ذوي الإعاقة التي أثبتت قدرات وإمكانات كبيرة ونجحت في تشريف الدولة بالعديد من المحافل الرياضية العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات أصبح لها خبرات جيدة في تنظيم أكبر البطولات العالمية، مشيراً إلى أن إدارة النادي قامت بتنظيم العديد من اللجان الفرعية لكي تظهر البطولة بالمظهر المشرف لإمارة الشارقة.

وأضاف بن خادم إن الملتقى شهد على مدار النسخ السابقة ارتفاعاً تدريجياً ملحوظاً في أعداد الدول واللاعبين واللاعبات المشاركين في المنافسات، ولاسيما مع تحطيم العديد من الأرقام القياسية العالمية خلال منافساته، موجهاً شكره إلى مجلس الشارقة الرياضي الذي يعتبر الشريك الاستراتيجي في جميع فعاليات النادي.

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