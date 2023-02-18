«سباق الميل الأخير» التوعوي ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع حملة مدى، عن تنظيم «سباق الميل الأخير» المجتمعي في دورته الثانية، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالأمراض المدارية المهملة لدى أفراد المجتمع إلى جانب جمع التبرعات لدعم حملة مدى في مكافحة هذه الأمراض.

يقام السباق اليوم في ياس باي الواجهة البحرية بأبوظبي، ويتيح المشاركة لجميع الأفراد من جميع الأعمار وعلى اختلاف مستويات لياقتهم، إذ يمكنكم الاختيار بين مسارات متنوعة لمسافة 1 أو 3 أو 5 أو 10 كيلومترات. ومن المتوقع أن يستقطب السباق مختلف الأفراد والفرق والعائلات نظرًا لمكانته المتميزة على أجندة الفعاليات المجتمعية.

تبلغ تكلفة المشاركة في سباق الميل الأخير 57.75 درهماً، وتشمل الحصول على قميص يحمل شعار السباق وميداليات فردية وصورًا لكل مشارك، بالإضافة إلى إقامة حفل لتكريم الفائزين. وتخصص كل عوائد السباق لدعم حملة مدى، وهي مبادرة خيرية لجمع التبرعات من أجل القضاء على اثنين من الأمراض المدارية المهملة وهما مرض العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي.

من الجدير بالذكر أن الأمراض المدارية المهملة هي مجموعة من الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها وعلاجها، إلا أنها ما زالت تصيب واحدًا من بين كل 5 أشخاص حول العالم، بما فيهم مليار طفل، وهي منهكة للجسد وقادرة على التسبب بالإعاقات والتشوهات والعمى، وقد تكون قاتلة في بعض الحالات. وتؤثر هذه الأمراض على السكان في أفقر المجتمعات النائية والمحتاجة وتعرض أغلب الأسر لحالة مستمرة من العجز والفقر، ما يكلف الدول النامية خسائر تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً.

ويحتاج أكثر من 200 مليون شخص حول العالم العلاج من مرض العمى النهري، فيما يواجه ما يقارب 850 مليون شخص مخاطر الإصابة بداء الفيلاريات اللمفي.

وفي هذا الصدد قال سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «يعتز مجلس أبوظبي الرياضي بهذه المشاركة مع حملة مدى للعام الثاني في استضافة هذا السباق المجتمعي، الذي لا يقتصر فقط على تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والقدرات في أبوظبي على ممارسة النشاط البدني فحسب، وإنما يدعم أيضاً جهود مكافحة مرضين من الأمراض المدارية المهملة الموهنة. كما يذكرنا سباق الميل الأخير جميعًا بمسؤوليتنا في دعم المجتمعات المحتاجة حول العالم، ونؤكد التزامنا بتشجيع مجتمعنا المحلي في دعم القضايا المهمة ودعم جهود صندوق بلوغ الميل الأخير».

ومن جانبه قال نصار المبارك، المدير العام لحملة مدى: «تسرنا تنظيم الدورة الثانية من سباق الميل الأخير بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونعبر عن امتناننا البالغ لدعم المجلس المستمر لهذه الفعالية المجتمعية التي تعكس كرم أفراد المجتمع بدولة الإمارات، وحرصهم على دعم المجتمعات المحتاجة التي تكافح الأمراض المدارية المهملة. ونتطلع لمشاركة أفراد المجتمع في السباق ودعم هذه الجهود الهادفة لبناء مستقبل مشرق وصحي لملايين الأشخاص حول العالم».

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