3 مباريات في ختام قبل نهائي رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقام اليوم 3 مباريات في ختام دور قبل نهائي دوري رجال اليد للمنافسة على صدارة ووصافة المجموعتين، حيث يستضيف الشارقة المتصدر لمجموعته فريق الجزيرة الوصيف، على ملعب سمنان، في أقوى لقاءات اليوم، والذي يحمل عنوان «البحث عن الصدارة»، كما يحل الوصل ضيفاً على شباب الأهلي، بينما يلتقي العين فريق مليحة، على ملعب الأخير.

وتمنح لوائح البطولة متصدر كل مجموعة نقطتين اعتباريتين في رصيده بالدور النهائي، بينما يحصد الوصيف نقطة اعتبارية واحدة، تضعها الأندية المتصدرة في حساباتها الجديدة التي سيتم حصدها في الدور النهائي للبطولة الذي سينطلق في 24 من الشهر الجاري بنظام الدوري من دور واحد.

وتتوقف مسابقة الدوري العام بعد نهاية الدور نصف النهائي، نظراً لمشاركة الشارقة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني بمملكة البحرين خلال الفترة من 8 إلى 17 مارس المقبل.

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