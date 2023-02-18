العيون على قرعة «تنس دبي للسيدات» اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تتجه الأنظار، اليوم، إلى قاعة المجلس في استاد سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود في دبي، التي تحتضن مراسم قرعة النسخة 23 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، البالغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار والتي تقام بين 19 و25 فبراير الجاري.

ومن المتوقع أن تسفر نتائج القرعة عن مواجهات نارية منذ الأدوار الأولى نظراً لمشاركة 9 لاعبات من المصنفات الـ10 الأولى على العالم و17 لاعبة ضمن قائمة أفضل 20 لاعبة في العالم تتقدمهنّ المصنفة البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً، والبلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية، والأمريكية جيسيكا بيغولا والفرنسية كارولين غارسيا المصنفتين الرابعة والخامسة عالمياً، والأمريكية كوكو غوف المصنفة السادسة، واليونانية ماريا ساكاري المصنفة السابعة والمصنفة الثامنة عالمياً الروسية داريا كاساتكينا، السويسرية بليندا بينتشيتش المصنفة التاسعة، والكازاخية ايلينا ريباكينا المصنفة العاشرة.

كما تضم قائمة المشاركات في النسخة الجديدة 4 لاعبات سبق لهنّ التتويج بلقب البطولة، هن بليندا بينتشيتش حاملة لقب 2019، والتشيكية بترا كفيتوفا المصنفة 13 وهي بطلة نسخة 2013 ووصيفة 2019، واللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة 14 وهي حاملة لقب العام الماضي، والإسبانية غاربين موغوروزا المصنفة 86 عالمياً وبطلة نسخة 2021.

وبدأت المنافسات التأهيلية للبطولة صباح أمس في أربعة ملاعب جانبية، قبل يومين من انطلاق فعالية التنس السنوية التي تستمر على مدى أسبوعين في دبي، والتي تبدأ مع بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، تليها بطولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة بين 26 فبراير و4 مارس.

ويتميز استاد سوق دبي الحرة للتنس، الذي يتسع لـ 5 آلاف شخص، ببواباته المزينة باللونين الأسود والذهبي، ويُحاط بأحواض مميزة من الأزهار الحمراء والصفراء والبيضاء، ومن المتوقع أن يستقبل الاستاد أكثر من 80 ألف مشجع على مدار 14 يوماً.

وشاركت أرينا سابالينكا، التي حققت أول لقب جراند سلام لها في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، في حصة تدريبية لمدة ساعة إلى جانب ليلى فرنانديز، اللاعبة الكندية المصنفة 39 عالمياً، استعداداً لخوض منافسات البطولة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «تتسارع وتيرة عملنا مع اقتراب موعد انطلاق بطولات سوق دبي الحرة للتنس، ويزداد التشويق مع بدء وصول اللاعبين المشاركين. وقد بدأت الاستعدادات منذ عام تقريباً لاستضافة هذه الفعالية التي نتطلع خلالها إلى تقديم مجموعة من التجارب والمزايا الجديدة للاعبين والضيوف والزملاء والمتفرجين».

وتشمل الإضافات الجديدة توسيع مكاتب الإدارة المكونة من طابقين، وفرش الغرفة الملكية بالسجاد الأحمر، وتوفير لوحات إلكترونية جديدة لعرض قائمة المنافسين وجدول التصنيف الرسمي خارج قاعة المجلس، فضلاً عن تزويد الملاعب الصلبة العشرة التابعة للاستاد بأرضيات جديدة.

واستوردت سوق دبي الحرة 9 آلاف متر مربع من الأكريليك من علامة ديكو ترف من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لتبدأ يناير الماضي تجديد أرضيات الملاعب الجانبية التسعة، بالإضافة إلى الملعب المركزي الذي تم استكمال تجديد أرضيته في 8 فبراير بعد خمسة أيام من العمل، ليستضيف تدريبات آندي موراي، الفائز بثلاثة ألقاب غراند سلام، في وقت سابق من هذا الأسبوع، استعداداً للمشاركة في بطولة الرجال التي تبلغ قيمة جوائزها 2.9 مليون دولار. وأكدت الجهات المنظمة للبطولة أن عملية التجديد حافظت على المواصفات الفنية للملاعب التي تتسم بأرضيات متوسطة السرعة إلى سريعة.

وتحدد القرعة جدول المباريات ليومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وسيتم سحبها في قاعة المجلس بحضور كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة؛ وراميش سيدامبي، رئيس العمليات في سوق دبي الحرة؛ وصلاح تهلك مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس.

وقال راميش سيدامبي، رئيس العمليات في سوق دبي الحرة: من المؤكد أننا سنشهد مجموعة من المباريات الحماسية في الجولات الأولى، لاسيما مع دخول 64 لاعبة في القرعة الرئيسية، بمن فيهن 9 من أفضل عشر لاعبات في العالم.

من جهته ، قال صلاح تهلك مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «أدعو جميع عشاق التنس لشراء تذاكرهم قبل السحب والحضور مبكراً إلى استاد سوق دبي الحرة للتنس خلال الأسبوع للاستمتاع بأجواء الفعالية الشهيرة، لأن الاستعدادات أوشكت على الانتهاء واقترب وقت المنافسات».

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