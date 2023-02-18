منافسات مظلات «كايت سيرف» في «جزر دبي» اليوم وغداً

المصدر: دبي - البيان

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تحتضن شواطئ «جزر دبي» اليوم وغداً، منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات -كايت سيرف- التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي 2022/‏‏‏‏‏‏ 2023.

وينظم النادي بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على المياه للموسم السادس على التوالي، حيث بات الحدث متنفساً لمحبي هذه الرياضة.

وتشهد منافسات الجولة الثانية تنافساً ساخناً يجمع نخبة المتسابقين والمتسابقات من أبطالنا نجوم المنتخبات الوطنية وممارسي هذه الرياضة من أفراد الجاليات المقيمة في مسابقات هي توين تيب والاستعراض الحر وهايدروفويل إضافة إلى مسابقة «وينيغ فويل» الفئة المستحدثة.

وتستقطب بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف نخبة من المصنفين العالميين الأوائل في الجمعية الدولية لرياضة كايت سيرف. يتنافس المشاركون والمشاركات في الجولة على ألقاب 16 فئة للمحترفين رجال وسيدات ومواطنين وناشئين وناشئات. وأكد محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن الحدث فرصة لصقل مهارات نجوم منتخبنا، والنادي يتطلع دائماً لإحداث التنوع في روزنامة الفعاليات لإتاحة المحال لمحبي الرياضات البحرية للتنافس القوي.

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