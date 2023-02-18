2000 دراج في «تحدي دبي 92» غداً

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق في السادسة صباح الغد منافسات النسخة الـ 13 من سباق «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، ويندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وضمن فعاليات جران فوندو العالمية للدراجات الهوائية.

ويشارك في السباق أكثر من 2000 دراج من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة ضمن 11 فئة عمرية يتنافسون على مسافة 95.4 كيلومتراً انطلاقاً من استاد دبي الدولي في مدينة دبي الرياضية، ويمرون بأبرز وأشهر المعالم السياحية بدبي من بينها أبراج بحيرات جميرا، وتلال الإمارات، وعقارات جميرا للغولف، ومجمع جرينز السكني، ومدينة إكسبو دبي التي سيعبر خلالها الدراجون في اتجاه عكس عقارب الساعة، كما يمرون على القرية العالمية، والمرابع العربية، ودبي أوتودروم، ليعيش الدراجون تجربة فريدة يستمتعون خلالها بالمناظر البديعة في دبي، وينتهي السباق في مكان الانطلاق ذاته داخل استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية.

ويعد سباق «تحدي سبينس دبي 92» أهم بطولة مؤهلة لجران فوندو في العالم حيث يتأهل 20 % من المشاركين في 11 فئة عمرية من السباق إلى النهائي العالمي الأكبر من نوعه في العالم الذي يقام هذا العام في مدينة غلاسكو باسكتلندا خلال الفترة من 3 إلى 13 أغسطس المقبل، والذي يجمع المتأهلين لأول مرة من 13 بطولة عالمية من مختلف قارات العالم أهمها تحدي سبينس دبي 92.وتتضمن النسخة الثالثة عشرة من تحدي سبينس تنظيم سباقات الهواة (آوت رايد)، التي تتيح المشاركة لغير المحترفين المشاركة في مسار أقصر يبلغ طوله 38 كيلومتراً، والمصمم لهواة رياضة الدراجات من المبتدئين، وينطلق سباق الهواة من خط السباق الرئيسي في استاد دبي الدولي، مروراً بمسار مدينة إكسبو، وصولاً إلى خط النهاية، وسيتمكن الدراجون من جميع المستويات من اختبار مهاراتهم وقدراتهم على التحمل، وهم يعبرون مسارات السباق عبر مناطق دبي الخلابة، والمناظر الطبيعية الصحراوية المحيطة بها.

كما يقام اليوم سباق الصغار للدراجات الهوائية المصمم للأطفال من عمر 2 إلى 12 عاماً وسيكون غير محدد بوقت زمني، ويقام داخل مدينة دبي الرياضية على مسار مغلق ضمن 4 فئات هي: كيلومتر للأطفال من عمر 2 إلى 3 سنوات، وكيلومتران للأطفال من عمر 4 إلى 5 سنوات، و4.5 كيلومترات للأطفال من 6 إلى 11 سنة، و9 كيلومترات للأعمار من 9 إلى 12 سنة.

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