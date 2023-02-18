5 أندية في ثالث جولات التجديف الحديث اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تنطلق اليوم على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي منافسات الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث بمشاركة قوية متوقعة لخمسة أندية بحرية مختصة في التجديف الحديث من مختلف أنحاء الإمارات. وتنطلق اليوم 15 فئة بمشاركة 60 متسابقاً ومتسابقة من أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، النادي البريطاني، نادي الحمرية، نادي مونتي للتجديف ونادي رأس الخيمة، وتنطلق البطولة على مرحلتين، الأولى في التاسعة والنصف صباحاً، والثانية في الثانية ظهراً. وكشف خليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية عن الأهمية الكبيرة التي تحملها أولى جولات بطولة التجديف الحديث وما تشكله من أساس مهم للأندية البحرية المشاركة من خلال الحدث، حيث تأتي تحضيرات وتجهيزات المتسابقين في هذه البطولة من أجل المشاركات الأولمبية المقبلة.

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