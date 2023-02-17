الإمارات تشارك في بطولة العالم للتزلج على جبال الألب بفرنسا

المصدر: وام

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يشارك متزلجان إماراتيان في بطولة العالم للتزلج على جبال الألب في فرنسا، وذلك بدعم اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وبالتعاون مع سكي دبي.

ويمثل المتزلجان عبد الله البلوشي وحسن الفردان، منتخب الإمارات بين نخبة المتزلجين في العالم في هذه البطولة والذين يبلغ عددهم 600 رياضي من 75 دولة في منتجعات سافويارد في كورشوفيل ومريبيل، في 6 فئات تزلج متنوعة.

وتعد بطولة العالم للتزلج في جبال الألب مسابقة سنوية ينظمها الاتحاد الدولي للتزلج (FIS)، وتعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية، وتدير العديد من فئات التزلج على جبال الألب والتزلج الريفي على الثلج والقفز على الجليد وغيرها وفق قواعد المنافسة الدولية.

وقال هامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية: “يواصل اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية خططه التنموية في المنطقة، ويسعدنا أن نرى مشاركات إماراتية ضخمة في المحافل العالمية".

وأضاف: "تعد مشاركتنا في بطولة العالم للتزلج على جبال الألب مشاركة تاريخية، وسنواصل العمل عن كثب مع رياضيينا لتحقيق مزيد من التطور والإنجازات في هذه الرياضة".

ويتمتع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وسكي دبي بشراكة طويلة الأمد ويتعاونان بانتظام تجسيداً لرؤيتهما المشتركة لتعزيز ثقافة الرياضات الشتوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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