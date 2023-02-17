7 دراجين يمثلون «الإمارات» في الطواف

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية أسماء لاعبيه السبعة المشاركين في طواف الإمارات المقرر من 20 إلى 26 الجاري، ويشمل 6 مراحل، وهم: مايكل بيرغ «الدنمارك»، فيجارد ستيك «النرويج»، براندون مكنولتي «الولايات المتحدة»، سيباستيان مولانو «كولومبيا»، مارك سولير«إسبانيا»، جاي فاين «أستراليا»، آدم ييتس«بريطانيا»، ويقود الفريق المدير الرياضي جوكسيان ماتشين فرنانديز «إسبانيا»، إلى جانب مديري الرياضة فابيو بالداتو «إيطاليا» وماركو مارزانو «إيطاليا»، ويسعى الفريق للدفاع عن اللقب بعد أن رفع تاديتش بوقار الكأس على جبل حفيت في 2022، ويتولى قيادة الفريق آدم ييتس الذي أكد حماسه الكبير للحفاظ على اللقب، وقال: قميص فريق الإمارات يمنحني حافزاً أكبر للقيام بعمل جيّد، ونتمتع بفريق قوي حقاً وسنعتمد على الدعم المحلي الجيد.

من جهته، قال جوكسيان ماتشين فرنانديز: هذا السباق يحتل مكانة عالية للغاية في القائمة إلى جانب طواف فرنسا الذي يعد ذروة موسمنا.

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