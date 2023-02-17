3 بطولات شاطئية للتنس بجوائز 70 ألف دولار

المصدر: (دبي - البيان )

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أعلن اتحاد الإمارات للتنس تنظيم 3 بطولات شاطئية كبرى، في أبوظبي ورأس الخيمة، خلال مارس وأبريل المقبلين، بمجموع جوائز 70 ألف دولار، وبالتعاون مع لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس، و«إم باور» للخدمات الرياضية وسيتم تنظيم بطولتين في رأس الخيمة من 23 إلى 29 مارس، بتصنيف PT200، وبجوائز 30 ألف دولار،بينما تقام بطولة أبوظبي الشاطئية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي من1 إلى 4 أبريل بتصنيف PT400، وتعد ثاني بطولة على مستوى العالم بهذا التصنيف العالي، وتبلغ جوائزها 40 ألف دولار.

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