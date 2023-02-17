دبي تستضيف نجوم العالم في مهرجان دعم أصحاب الهمم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشفت اللجنة البارالمبية الآسيوية عن نجوم كرة القدم العالمية والآسيوية الذين سيشاركون في المهرجان الرياضي الخيري لدعم أصحاب الهمم في آسيا، الذي تستضيفه دبي 28 الجاري تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

ويشتمل المهرجان على فعاليات مختلفة، أبرزها مباراة استعراضية لكرة القدم بين نجوم كأس العالم ونجوم آسيا على ملعب نادي الوصل، ومزاد خيري يخصص ريعه لصالح أصحاب الهمم في بعض الدول الآسيوية في إطار الشراكة المجتمعية وفتح آفاق للتعاون من أجل تعزيز المبادرات المختلفة التي تصب في مسار دعم أصحاب الهمم في أكبر قارات العالم.

وتضم قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة الاستعراضية، نجوم المنتخب البرازيلي السابقين روبرتو كارلوس، وكافو، وزيكو، ودونغا، وسانتوس الدايير، وباولو هنريكي، ونجم المنتخب الألماني رالف ويلفغون، والجزائري الأخضر بلومي، والمصري عصام الحضري، ومن آسيا العراقي نشأت أكرم، والكويتي عبدالله وبران، والعماني أحمد كانو، والبحريني طلال يوسف، والقطري مبارك مصطفى، إلى جانب عدد من نجوم منتخب الإمارات السابقين، وهم: عدنان الطلياني، ومحسن مصبح، وعبدالرحمن محمد، وعبدالقادر حسن، وفهد خميس، وعبدالله سلطان، وحسين غلوم، وناصر خميس، وبخيت سعد، وفهد عبدالرحمن.

ينظم المهرجان اللجنة البارالمبية الآسيوية ونادي دبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي لافال يونايتد لكرة القدم .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمجلس دبي الرياضي أمس، وتحدث خلاله سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ويحيى كردي، رئيس مجلس إدارة نادي لافال يونايتد، ومحمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بن غاطي للتطوير، ومروان الحل، مدير المكتب الإعلامي بنادي الوصل، ورافين سي في، مدير المبيعات بشركة الحبتور للسيارات.

وكشفت اللجنة البارالمبية الآسيوية خلال المؤتمر الصحافي عن رعاة المبادرة الخيرية، أبرزهم الحبتور للسيارات ومجموعة بن غاطي والشركاء نادي الوصل مستضيف الحدث، إضافة إلى رابطة المحترفين.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: ينطلق المهرجان الخيري من الإمارات في رسالة إلى العالم لدعم أصحاب الهمم في قارة آسيا، وهو حدث ينطلق من نهج القيادة الرشيدة وروح العطاء التي زرعتها فينا منذ تأسيس الدولة، ومبادرات العطاء ودعم المحتاجين، وسعادتنا كبيرة أن نكون جزءاً من هذا الحدث وندعم تنفيذه وتحقيق أهدافه الإنسانية الكبيرة، ونشكر اللجنة البارالمبية الآسيوية وناديي دبي لأصحاب الهمم ولافال يونايتد وكل الداعمين لهذا المهرجان الرياضي الإنساني الكبير.

دور ريادي

ووجه ماجد العصيمي، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، على رعاية سموه للمهرجان الخيري ومتابعته برامج ومشاريع تأهيل وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع.

وأشار إلى أن المبادرة الخيرية هي امتداد لدور الإمارات الريادي في دعم أصحاب الهمم وجهودها الكبيرة في تعزيز المبادرات الإنسانية، وقال: اللجنة البارالمبية الآسيوية ستواصل العمل من أجل دفع رياضة أصحاب الهمم في القارة بتوفير البرامج وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والمشاريع للحركة البارالمبية حتى تتحقق طموحات أصحاب الهمم.

وأكد العصيمي أنه سيتم عرض مقتنيات بعض النجوم تحمل تواقيعهم، مثل النجم المصري محمد صلاح، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وروبرتو كارلوس وغيرهم؛ لبيعها في مزاد خيري.

مبادرات

وأكد ثاني جمعة بالرقاد أن نادي دبي لأصحاب الهمم، شريك أصيل في المبادرات الإنسانية، وقال: الإمارات أرض المبادرات وملتقى النجوم، وهو نهج متأصل في أبنائها، وبذرة من البذور التي زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأضاف: تأتي المبادرة لتعزيز دور الإمارات الريادي لدعم «أصحاب الهمم» في كل المجالات وأن دبي جاهزة للحدث.

وقال يحيى كردي إن مشاركة نادي لافال يونايتد لكرة القدم في الحدث العالمي تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة بدعم أصحاب الهمم.

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