الشامسي يحصد ملكية بنت «متعب الصغير» في آخر أيام المزاد

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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اختتمت، على منصة ميدان المرموم، مساء أول من أمس، فعاليات مزاد المرموم العاشر «ب» للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، بتنظيم وإشراف نادي دبي لسباقات الهجن، وعرضت 70 مطية رفعت العدد إلى 270 مطية تنحدر من أرقى السلالات في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، ونجح مانع علي محمد بن حماد الشامسي في حصد ملكية البكرة المنحدرة من سلالة الأب «متعب الصغير - بعير المرحوم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم» والأم «مقصصة» بعد أن دفع مبلغاً وقدره 180 ألف درهم.

وبالمقابل، انتقلت ملكية البكرة بنت الأب «الصداوي - العاصفة» والأم «نجود» إلى ناصر راشد علي الشامسي مقابل 110 آلاف درهم، وحصل مبارك بالعور الخيلي على ملكية البكرة بنت الأب «متعب الصغير - بعير المرحوم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم» والأم «متعبة»، التي دفع مقابلها 65 ألف درهم.

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