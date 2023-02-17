علي بن سرود: حضور محمد بن راشد له وقع كبير في النفوس

المصدر: دبي - البيان

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أعرب علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، ارتياح ملاك الهجن بتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لختامي المرموم التراثي، وقال: لقد كان لحضور وتشريف سموه للمهرجان وقع كبير في نفوس ملاك الهجن وأثلج صدور الجميع.

وأكد بن سرود أن حضور سموه، يعد ناموساً في حد ذاته خاصة في ظل المنافسة التي شهدتها منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ التي تألقت فيها المؤسسات الثلاث بشكل واضح، مضيفاً أن سباقات الهجن تحظى برعاية كبيرة ومتابعة خاصة من قيادتنا الرشيدة التي تولي هذا الموروث كل الاهتمام والرعاية مما جعلها تستقطب رواداً كثر من أبناء الوطن الذين ظلوا متمسكين بهذا الموروث الذي غرس في نفوسهم مقتدين بتراث الآباء والأجداد.

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