محمد بن راشد يشهد فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ظهر أمس بميدان المرموم، فعاليات اليوم السادس لمهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023)، حيث تابع سموه تحديات الرموز في سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي أقيمت على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

ونجحت هجن الشحانية في حصد كأس اليذاع البكار المفتوح بواسطة (ميان) التي قادها المضمر محمد خالد العطية للصدارة بتوقيت قدره 8:42:8 دقائق.

وأضافت هجن الشحانية النقطة الثانية لرصيدها من خلال فوز (لازم) تحت قيادة المضمر سالم فاران المري ببندقية اليذاع الجعدان المفتوح بعد أن سجل زمناً بلغ 8:45:8 دقائق.

وتألّقت هجن الرئاسة من خلال ثالث التحديات وذلك عندما نجحت (معزة) بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي في انتزاع كأس اليذاع البكار المحليات بوصولها لخط النهاية في زمن قدره 8:51:0 دقائق.

وتمكن المضمر محمد زيتون المهيري من إضافة الرمز الرابع له، والخامس لهجن الرئاسة في المهرجان، وذلك من خلال قيادته (مشكور) إلى قمة التحدي على بندقية اليذاع الجعدان المحليات بتوقيت بلغ 8:52:2 دقائق.

وتوج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الفائزين برموز سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ عقب نهاية الشوط السادس لتحديات الفترة المسائية، ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2023»، حيث تسلم مضمرا هجن الشحانية محمد خالد العطية وجابر سالم فاران المري كأس «ميان» وبندقية «لازم» لليذاع البكار والجعدان المفتوح، بينما تسلم علي جميل الوهيبي ومحمد عتيق زيتون المهيري مضمرا هجن الرئاسة كأس وبندقية اليذاع المحليات لـ «معزة» و«مشكور»، بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن.

الفترة الصباحية

وأقيمت على ميدان المرموم في الفترة الصباحية لليوم السادس من المهرجان، وتنافست المؤسسات الكبرى على مدار 15 شوطاً جاءت قوية ومثيرة، وتألقت هجن الشحانية بقيادة المضمر سالم فاران المري من خلال أول التحديات لليذاع البكار والذي ذهب ناموسه إلى «الناوية» التي حققت توقيتاً 8:51:2 دقائق، فيما كان التميز من نصيب هجن الرئاسة في ثاني الأشواط لليذاع الجعدان والذي قاد من خلاله المضمر محمد زيتون المهيري «شاهين» إلى الصدارة بتوقيت 8:52:8 دقائق، وكسبت «وزن» لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد خالد العطية ناموس الشوط الثالث لليذاع البكار بعد أن قطعت رحلة السباق في 8:55:0 دقائق وحقق المضمر محمد زيتون المهيري النقطة الثانية لهجن الرئاسة في الأشواط الرئيسية من خلال فوز «شاهين» بصدارة اليذاع الجعدان بتوقيت 8:55:0 دقائق وكان التوقيت الأفضل في جميع الأشواط من نصيب «الجازي» لهجن الشحانية تحت قيادة المضمر جابر سالم فاران المري وبلغ 8:48:1 دقائق.

التحديات تعود

تتوقف السباقات ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2023» صباح ومساء اليوم، على أن تعاود عجلة التحديات الدوران صباح ومساء الغد من خلال أولى تحديات سن الكبار ممثلاً ذلك في سباقات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل والتي ستقام لمسافة 8 كيلومترات على مدار 28 شوطاً بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية و12 شوطاً في المساء.

محمد عتيق زيتون: سعيد بالرمز الرابع

أبدى محمد عتيق بن زيتون المهيري مضمر هجن الرئاسة فرحته بالفوز بالرمز الرابع بالنسبة له في مهرجان ختامي المرموم عن طريق «مشكور» الفائز ببندقية اليذاع الجعدان المحليات، مؤكداً أن ذلك توفيق من الله، ثم باهتمام ومتابعة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للهجن، الذي يولي هذه المؤسسة الكبيرة الرعاية والتوجيه، وأضاف أن المنافسة كانت قوية، وأن جولة الكبار ستشهد منافسة أقوى وهجن الرئاسة في كامل جاهزيتها للأيام المقبلة.

علي الوهيبي: المنافسة قوية

أكد علي جميل الوهيبي الحاصل على كأس المحليات اليذاع عن طريق «معزة» أن المنافسة كانت قوية لأن معظم المطايا المشاركة من صفوة السباق، وأضاف: حصلنا على هذا الرمز الغالي بتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي كان يتابع السباق، والحمد لله حالفنا التوفيق، ونتطلع للمزيد مقبل الأيام خلال منافسات الكبار.

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