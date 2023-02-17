ختام ناجح لـ«درع الإنتاج الوطني» لسباقات الصقور

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، اُختتمت أمس بميدان الروية بدبي بنجاح كبير فعاليات النسخة الثانية من بطولة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور للموسم الرياضي 2022 ـ 2023 والتي ينظّمها اتحاد الإمارات للصقور، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وشهدت البطولة تخصيص 3 أشواط لثلاث فئات هي فئة الشيوخ، والعامة مفتوح، والعامة مُلّاك بإجمالي جوائز تتجاوز قيمتها 800 ألف درهم مخصصة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى من كل شوط بزيادة ملحوظة في إجمالي عدد المشاركين مقارنة بالنسخة الأولى بواقع 38 مشاركاً، وأكثر من 60 صقراً.

وتميزت البطولة بمنافستها القوية بين المشاركين في الفئات الثلاث من خلال تحقيق صقور الإنتاج المحلي للإمارات هذا الموسم نتائج قياسية من حيث سرعة الأداء، حيث جرى تكريم الفائزين والاحتفاء بهم تقديراً لما قدموه من مستويات مشرفة وأزمنة مميزة، عكست جاهزيتهم للبطولة.

نتائج

وفي شوط فئة الشيوخ تُوّج بالمركز الأول الصقر «12» لمالكه f3 بزمن قياسي وقدره 17.379 ثانية، فيما حصد الصقر «s24» لمالكه f3-s المركز الثاني بزمن 17.546 ثانية، كما فاز الصقر «13KM» لمالكه f3 بالمركز الثالث بزمن 17.746 ثانية.

وفاز بالمركز الأول في شوط فئة العامة مفتوح، فاز فريق دبي بزمن 17.539 ثانية، بينما نال فريق ند الشبا المركز الثاني بزمن 17.565 ثانية، وحل فريق «SBK» ثالثاً بزمن 17.833 ثانية، وحقق سيف غانم حسن العبد آل علي المركز الأول في شوط فئة العامة مُلّاك بزمن وقدره 17.565 ثانية، وتوُّج سعيد عبد الله الفلاسي بالمركز الثاني بزمن 17.632 ثانية، وفاز حمد بن الشيخ مجرن بالمركز الثالث بزمن 17.659 ثانية.

ترسيخ

وانطلقت النسخة الثانية من البطولة عملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة ترسيخ مبدأ الاستدامة والحفاظ على البيئة الذي يعمل عليها الاتحاد من خلال مبادراته وجهوده واستراتيجياته للوصول إلى أفضل النتائج والمؤشرات المطلوبة؛ لاسيما المتعلقة منها بجودة الإنتاج الوطني، وتحسين أنواعه ومضاعفة أعداده، بما يضمن تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدةً في مجالات تربية الصقور ومركزاً تنافسياً وريادياً بين كُبرى مزارع الإنتاج العالمية، وبما يتوافق مع أهداف عام الاستدامة الذي اعتمدته القيادة الرشيدة للعام الجاري تحت شعار «اليوم للغد».

مبادرة

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للصقور مبادرة أفضل مُنتِج لسباقات الصقور لفئتيّ الأفراد ومراكز الإكثار للصقور المُنتَجَة داخل الدولة؛ عقب الإقبال المتزايد ووصول أعداد المراكز إلى 4 مراكز إكثار و12 منتجاً للأفراد، وذلك تشجيعاً لمنتجي ومُلّاك الصقور على مواصلة دورهم الرائد في دعم جهود انتشار رياضة الصقور التراثية ودفع مسيرتها بما يخدم مستقبل الرياضة على مستوى الدولة والمنطقة بأكملها ودورهم الفعال في استدامة الصقور والبيئة وصيانة مواردها، حيث سيتم تكريم المُنتجين نهاية الموسم وفقاً لآلية احتساب النقاط لجائزة مبادرة أفضل مُنتِج لسباقات الصقور.

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