مذكرة تفاهم بين «دبي البحري» ومؤسسة الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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وقع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومؤسسة الإمارات مذكرة تفاهم في إطار الجهود المشتركة لتطوير العمل ورفع كفاءة فرق العمل وترسيخ المسؤولية المجتمعية في العديد من المجالات والجوانب تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للطرفين من أجل تبادل المعارف والخبرات والتنسيق والتعاون في مختلف المجالات.

جرت مراسم توقيع المذكرة أول من أمس في احتفالية مصغرة بمقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بوحدة فريق فيكتوري الإدارية في جبل علي بحضور أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية اللذين قاما بالتوقيع على المذكرة بحضور مدراء ورؤساء الأقسام من الطرفين.

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