128 لاعباً في «عالمية أساتذة البادل»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تستضيف أبوظبي بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل في جزيرة الحديريات خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير الجاري، أولى جولات موسم «ورلد بادل تور 2023»، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، بالتعاون مع «غلوبال مايس أورغنايزيشين ليمتد»، وتستقطب البطولة 128 لاعباً ولاعبة من أفضل نجوم البادل العالميين، بجوائز نقدية قدرها 250 ألف يورو. وقال سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: ندعو الجميع للحضور، ومشاهدة الأساتذة في منافسات قوية.

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