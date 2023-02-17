إسطبلات «SS» تحتفظ بكأس حتا للقدرة

المصدر: دبي- علي الظاهري

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احتفظت إسطبلات «SS» بكأس حتا بعد فوزها في السباق الذي احتضنته مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة 100 فارس وفارسة، وحققت إسطبلات «SS» المركزين الأول والثالث للسباق الذي نظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق والمخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم.

وتوج باللقب الفارس الأرجنتيني فرانسيسكو خوسيه على صهوة الجواد «سول لو»، بعد منافسة ساخنة وبفارق جزأين من الثانية عن الوصيف الفارس راشد محمد عتيق المهيري الذي امتطى صهوة الجواد «بوميك دو سوفستير» لإسطبلات تي أن تي، واحتل المركز الثالث الفارس خليفة راشد العميمي على صهوة الجواد «المهلهل» لإسطبلات «SS».

وجاء في المركز الرابع الفارس مصعب بالقيزي على صهوة «أونكا دي ميسكام» لإسطبلات الجوارح، وحقق المركز الخامس الفارس حمدان أحمد محمد غانم المري على صهوة الفرس «البادية» لإسطبلات زعبيل.

تتويج

وقام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أبطال السباق، وحصل الفائز بالمركز الأول إلى جانب الكأس الذهبية على جائزة نقدية بقيمة 200,000 درهم والفائز بالمركز الثاني يمنح 180,000 درهم، والمركز الثالث 160,000 درهم، والمركز الرابع 50,000 درهم، والمركز الخامس 35.000 درهم، ومن المركز السادس والى المركز العاشر يحصل كل فارس على 30.000 درهم.

وأشاد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب بالمنافسة القوية في السباق، مشيراً إلى أن نادي دبي للفروسية مستمر في مواصلة نهج العمل بما يواكب رؤية وتوجهات أصحاب السمو الشيوخ.

وقال العظب، إن مدينة دبي الدولية للقدرة تستعد في الفترة المقبلة لاستضافة مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي سيكون مسك ختام موسم حافل بالسباقات في دبي، متمنياً أن يواصل الحدث الظهور بالصورة المميزة التي عهدناها في السنوات الماضية.

وتمنى العظب التوفيق لفريق فرسان الإمارات واللجنة المنظمة لبطولة العالم للقدرة والتحمّل التي تستضيفها قرية بوذيب الدولة يوم 25 من الشهر الجاري.

سعادة

وأعرب الفارس الأرجنتيني فرانسيسكو خوسيه بطل السباق عن سعادته بالفوز باللقب بعد منافسة قوية شهدها السباق، وقال لـ «البيان»، إن كأس حتا للقدرة تميّز بالإثارة والتحدي في مختلف المراحل وخاصة الأخيرة التي شهدت صراعاً مشتعلاً على المركز الأول، مشيداً بأداء الجواد البطل «سول لو» ومتوجهاً بالشكر لإسطبلات «SS» ولجميع طاقم الفريق الذين أسهموا في تحقيق هذا النجاح.

وأبدى زميله الفارس خليفة راشد العميمي الفائز بالمركز الثالث من إسطبلات «SS»، سعادته باعتلاء منصة التتويج في كأس حتا للقدرة، وقال إن السباق تميّز بالقوة والإثارة إلا أن جواده «المهلهل» كان على الموعد واستطاع أن يثبت جدارته بالمنافسة حتى اللحظات الأخيرة من السباق، مهنئاً مالك إسطبلات «SS» سلطان السبوسي وجميع محبي الإسطبل بمناسبة الفوز بالمركزين الأول والثاني في السباق.

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