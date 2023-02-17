450 من قادة الرياضة بـ«القمة العالمية» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أبوظبي، يومي الأول والثاني من مارس المقبل، في مركز المؤتمرات بحلبة مرسى ياس فعاليات النسخة الخامسة من القمة العالمية للقيادات الرياضية «ليدرز»، ضمن أجندة مجلس أبوظبي الرياضي ومبادراته المتواصلة لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرياضة العالمية.

يشارك في القمة أكثر من 450 من قادة الرياضة العالميين، وتناقش أبرز مستجدات الرياضة العالمية بما فيها مستلزمات تنظيم فعاليات عالمية المستوى، وتأثير نجوم الرياضة العالمية في تأجيج حماس الجماهير،كما تناقش العديد من الظواهر الإيجابية في عالم الرياضة والإقبال الذي تشهده بعض الألعاب، والعديد من المحاور المتعلقة بشؤون التسويق والرعاية، والفرق الرياضية، ومختلف المواضيع المتعلقة بقطاع الرياضة العالمية.

ومن أبرز المشاركين في المؤتمر سول كامبل لاعب أرسنال ومنتخب إنجلترا السابق، وجيف ألارديس الرئيس التنفيذي لمجلس الكريكيت الدولي، وجولييت سلوت المدير التجاري في أرسنال، ولول دينج نجم تو تايم إن بي إيه أول ستار، وسارة جريجوريوس مديرة السياسة العالمية والعلاقات الاستراتيجية لكرة القدم النسائية في الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، وجاري كوك الرئيس التنفيذي لدوري المحترفين السعودي.

متحدثون

ويتحدث في اليوم الأول كل من فرانك سميث الرئيس التنفيذي لشؤون الملاكمة بمؤسسة ماتشروم، وموريشيو سليمان رئيس المجلس العالمي للملاكمة، كما يتحدث جيف ألارديس الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكيت عما تشهده لعبة الكريكت من إقبال شديد من الشباب والنساء، ويشرح التحولات الكبرى التي تشهدها هذه الرياضة، ويبدأ اليوم الثاني بعرض يقدمه إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، حول واقع كرة القدم السعودية.

وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نستضيف النسخة الخامسة من القمة العالمية للقيادات الرياضية المرتقبة، بمشاركة مجموعة من أصحاب القرار الرياضي على مستوى العالم، ونتطلع للاستفادة من الخبرات المتراكمة في المؤتمر، سعياً منا للتطوير والوصول إلى آفاق متقدمة، ما يعزز من توجهاتنا وخططنا المدعومة من القيادة الرشيدة للنهوض بالقطاع الرياضي.

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