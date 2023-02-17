«يد» الإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة للأولمبياد

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد مشاركة منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية للرجال، والتي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 18 ولغاية 28 أكتوبر2023، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وأوضح فيصل حسين الطواش عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد، الحرص على التواجد بهذا المحفل الآسيوي والطموح للوصول بمنتخبنا إلى التواجد في الألعاب الأولمبية المقبلة، وأكد أن الإجراءات على قدم وساق للتعاقد مع مدرب جديد للمنتخب، مشيراً إلى أن المشاركة في التصفيات الآسيوية تعتبر محطة مهم لمنتخبنا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، والمقرر إقامتها يناير المقبل.

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