«العمومية» تحدد مستضيف «عربية الرجبي»

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحدد الاتحاد العربي للرجبي الدولة المستضيفة للبطولة العربية التاسعة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، والتي تنعقد مساء اليوم في فندق آيلا غراند بمدينة العين، برئاسة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للعبة، وبحضور حمدان سليمان مدير عام الاتحاد، ونزار مهران المدير الإداري، وممثلي الاتحادات العربية، وعلمت «البيان» أن الاتحاد السعودي تقدم بطلب لاستضافة النسخة المقبلة.

وفي بداية الاجتماع سيتم عرض تقرير التنفيذية واعتماده، إضافة لاعتماد موعد ومكان اجتماع العمومية العادية القادمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز