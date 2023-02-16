إطلاق أول مركز تدريب للألعاب المدرسية في «دولية دبي»

المصدر: دبي - البيان

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افتتح اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أول مركز لتدريب السباحة والريشة الطائرة، في مدرسة دبي الدولية الخاصة في القوز ضمن خطة الاتحاد في نشر مراكز تدريب الألعاب المدرسية في ثماني رياضات للفئات العمرية من 9 وحتى 14 عاماً، بهدف تعزيز اكتشاف المواهب في سن مبكرة بما يتماشى مع التوجهات الحكومية واستراتيجية الاتحاد بالعمل على إعداد أبطال رياضيين جدد قادرين على تحقيق إنجازات دولية، وتضمن حفل الافتتاح عرض نشاط تدريبي للطلبة في السباحة والريشة الطائرة، إضافة إلى عرض تراثي قدمته طالبات المدرسة في المنطقة التراثية.

وتم تقسيم الألعاب المدرسية إلى نوعين من البرامج، الأول تنافسي يستهدف الفئات العمرية التي تتراوح بين 15 و17 عاماً، والثاني تدريبي يستهدف الفئات التي تتراوح أعمارها بين 9 و14 عاماً.

وحضر الافتتاح علي مسري الظاهري، المدير التنفيذي للاتحاد، والدكتور أكرم زيعور، مدير مدرسة دبي الدولية ومدير الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة، وناصر خميس، الأمين العام لاتحاد الريشة الطائرة، وناصر بالشالات، مدير الموارد البشرية باللجنة الأولمبية، وايان رايت، المدير الإقليمي لتطوير الريشة الطائرة في الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وجعفر إبراهيم مدير تطوير الريشة الطائرة في اتحاد الريشة الطائرة، ومروان الحتاوي مدرب منتخب الإمارات للسباحة.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة الأمين العام للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي: يتطلع الاتحاد بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من مؤسسات القطاعين التعليمي والرياضي إلى تحقيق أفضل التزام بالتوجهات الحكومية الخاصة بتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة لدى جميع فئات المجتمع، والمساهمة في تشجيع الطلبة على ممارسة الرياضية في سن مبكرة في توسيع قاعدة استقطاب المواهب، وتعزيز فرص بناء جيل متمكن وقادر على ترسيخ حضور الإمارات على الخارطة الرياضية العالمية.

وأضاف: يعمل الاتحاد على تأمين البنية التحتية المناسبة لإعداد وتأهيل المواهب بالتعاون مع مؤسسات القطاع التعليمي، إضافة إلى البحث المستمر مع اتحادات الرياضات المعنية ضمن الألعاب المدرسية لوضع الخطط الفنية المناسبة، وفي الخطوة الأولى بدأنا العمل في المراكز من خلال الرياضات الثلاث الموجودة مسبقاً في المناهج الدراسية، والتي تتمتع بانتشار واسع، على أن تتم متابعة العمل بالمراكز الخاصة ببقية الرياضات الخمس تباعاً.

وأكد علي مسري الظاهري أنّ الاتحاد لديه استراتيجية واضحة للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في كل من وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومؤسسات التعليم العالي واتحادات الألعاب المختلفة لتحقيق رؤية «مئوية الإمارات».

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