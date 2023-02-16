«دولية العين للطائرة» تنطلق غداً

المصدر: ( العين - البيان )

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تنطلق غداً بالصالة المغطاة باستاد خليفة بن زايد النسخة الثانية من بطولة العين الدولية للكرة الطائرة،، وتستمر حتى 21 الجاري بمشاركة أربعة فرق وهي منتخب مصر للشباب وعمان العماني، والجزيرة والعين.

ورحب عبد العزيز الجنيبي نائب رئيس شركة العين للألعاب الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة، بجميع الفرق، وأعرب عن شكره لمجلس أبوظبي الرياضي لدعمه الألعاب الجماعية وإتاحته الفرصة لفرق إمارة أبوظبي للاحتكاك مع مدارس الكرة الطائرة العالمية والعربية،وتوجه بالشكر لاتحاد اللعبة لدعمه البطولة فنياً وتحكيمياً.

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