3 بطولات شاطئية للتنس بجوائز 70 ألف دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن تنظيم 3 بطولات شاطئية كبرى، ضمن خطة الموسم الحالي، بمجموع جوائز 70 ألف دولار، وذلك في أبوظبي ورأس الخيمة خلال مارس وأبريل المقبلين، بالتعاون مع لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس، و«إم باور» للخدمات الرياضية الراعي الرسمي لبطولات تنس الشاطئية، بحيث يتم تنظيم بطولتين في رأس الخيمة من 23 إلى 29 مارس، بتصنيف PT200، وجوائزهما 30 ألف دولار، بواقع 15 ألفاً لكل منهما، بينما تقام بطولة أبوظبي الشاطئية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي من1 إلى 4 أبريل المقبل بتصنيف PT400، وتعد ثاني بطولة على مستوى العالم بهذا التصنيف العالي، وتبلغ جوائزها 40 ألف دولار.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، أن تنظيم بطولات تنس الشاطئية في الدولة من المكاسب الرياضية المهمة، ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم حريص على تنظيمها وتطويرها من عام إلى آخر، ويشارك فيها نخبة من أفضل لاعبي العالم في تنس الشاطئية في البطولات الثلاث، مما يعكس أهميتها وتزامناً مع النجاحات التي حققتها البطولات السابقة، والأجواء الجميلة التي تتمتع بها الإمارات وسواحلها الشاطئية التي تعد من ضمن الأبرز عالمياً.

وكشف المرزوقي عن أن تنظيم هذه البطولات يندرج ضمن مساعي الاتحاد تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للتنس، تمهيداً لتنظيم إحدى البطولات الكبرى مستقبلاً، وأن تكون الإمارات مركزاً إقليمياً استراتيجياً، لممارسة رياضة تنس الشاطئية مستقبلاً، بجانب مواصلة نشر ثقافة ممارسة الرياضة، بوصفها أسلوب حياة ورياضة التنس على وجه الخصوص، مقدماً الشكر إلى شركة «إم باور» للجهود التي تبذلها والتعاون المثمر في سبيل إنجاح تنظيم هذه البطولات.

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