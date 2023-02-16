حلبة ياس تستضيف ختام «لومان الآسيوية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف حلبة مرسى ياس، السبت المقبل، منافسات الجولتين الختاميتين من سلسلة «لومان الآسيوية»، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من سلسلة سباقات ياس، لتحديد الفرق المؤهلة للمشاركة في منافسات النسخة الـ100 من سباق «لومان 24 ساعة».

وتشهد فعاليات «لومان الآسيوية» أكبر شبكة انطلاق في مسيرتها بمشاركة 48 سيارة تصطف على خط بداية السباق سعيًا للفوز بفرصة المنافسة في سباق «لومان 24 ساعة» العريق.

وكانت الجولتان الافتتاحيتان لسلسلة «لومان الآسيوية» لموسم 2023، انطلقتا في دبي نهاية الأسبوع الماضي، وتصدرت السيارة رقم 24 التابعة لفريق ألجارف برو رايسينج أوريكا 7 جيبسون فئة LMP2، فيما يتصدر فريق MV2S رايسينج ترتيب الفريق في فئة LMP3.

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