«الطوق الذهبي» للسلة في خورفكان 26 فبراير

المصدر: الشارقة - البيان)

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تنظم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على شاطئ خورفكان، مهرجاناً مجتمعياً بعنوان «الطوق الذهبي» الرياضي، يوم 26 الجاري،ويتضمن إقامة بطولة في كرة السلة «3 × 3» بمشاركة لاعبات من مختلف الأعمار،وتهدف المؤسسة لنشر رياضة كرة السلة في المجتمع النسائي، والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة.

وأوضحت نورة الحمر، رئيسة قسم الرياضة المجتمعية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى أن المؤسسة دائماً تسعى إلى ترسيخ الثقافة الرياضية للمرأة والتوعية المجتمعية بأهميتها، عبر تعزيز ممارسة الرياضة، ويتحقق من خلال إيجاد بيئة رياضية محفزة لممارسة النشاط الرياضي في ظل أجواء سليمة.

ولفتت نورة الحمر إلى أن المؤسسة تعمل من أجل تعزيز مكانة الشارقة في مجال رياضة المرأة على المستويين المحلي والخارجي، وأشارت إلى أن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تهتم بإقامة علاقات رياضية مع مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية في الدولة.(

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