اكتمال التحضيرات لانطلاقة كأس رئيس الدولة للغولف

المصدر: دبي - فايز بجبوج

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أكمل اتحاد الغولف، جاهزيته لانطلاقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2023، المقامة في نسختها الـ11 على ملاعب نادي أبوظبي على مدار يومي 18 و19 الشهر الجاري، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل السنية، وتشهد للمرة الأولى السماح للمقيمين في المنافسة على ألقابها.

وعلق اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الغولف، عن اكتمال التحضيرات لانطلاقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الحدث الأهم على روزنامة الموسم، بقوله: «يعمل اتحاد الغولف على مدار الساعة لإكمال كافة الترتيبات قبل ضربة بداية كأس صاحب السمو رئيس الدولة، البطولة التي تحمل اسماً غالياً على قلوب الإماراتيين، وتشهد للمرة الأولى إضافة (تحدي مهارات الصقور المستقبلية) التي تمثل امتداداً لبرامج الاتحاد الخاصة باكتشاف مواهب اللعبة».

وأضاف: «كما تحفل نسخة 2023 وللمرة الأولى السماح للمقيمين على أرض الدولة بمختلف الفئات العمرية بالمشاركة والمنافسة على ألقاب البطولة، في خطوة جديدة ضمن جهود الاتحاد لزيادة انتشار اللعبة في الدولة، وتحقيق فوائد عدة أبرزها القدرة على الاستفادة من فئات المواليد والمقيمين في الانخراط التدريجي بالرياضة الإماراتية».

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