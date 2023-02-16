شرطة دبي تنظم بطولة الروح الإيجابية لأشبال الكرة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مبادرة الروح الإيجابية بالتعاون مع مركز شرطة البرشاء، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، بطولة الروح الإيجابية الثانية لأشبال كرة القدم في مدرسة دبي الوطنية البرشاء، بهدف تعزيز الجانب الرياضي بين الطلبة، وتوعيتهم إزاء عدد من الظواهر السلبية.

شارك في بطولة الروح الإيجابية 200 لاعب يمثلون 12 مدرسة في دبي، لفئتين عمريتين، تحت 15 عاماً و13 عاماً، من مدرسة دبي الوطنية البرشاء، ومدرسة المواكب في القرهود، ومدرسة الأهلية الخيرية، ومدرسة المواكب البرشاء، ومدرسة الأكاديمية الدولية.

وحصل اللاعبان أحمد علي ومبارك منصور من مدرسة دبي الوطنية البرشاء على كأس أفضل لاعبي البطولة، في حين حصل كل من اللاعب محمد أيوب من مدرسة المواكب، وقيس حمزة من مدرسة الأهلية الخيرية على كأس أفضل حراس المرمى، وكل من اللاعبين فهد العريفي، وأحمد النجار على كأس أفضل الهدافين.

وتوجه النقيب عوض مبارك، منسق مبادرة الروح الإيجابية، بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين، وهم مجلس دبي الرياضي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وللقائمين على التنظيم من مدرسة دبي الوطنية البرشاء، نظير استضافتهم وحرصهم على صقل مهارات الطلبة الرياضية.

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