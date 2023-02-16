اتحاد الإمارات للصقور يختتم فعاليات النسخة الثانية من بطولة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور

المصدر: البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، اُختتمت اليوم (الخميس) بميدان الروية بدبي فعاليات النسخة الثانية من بطولة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور للموسم الرياضي 2022 – 2023 والتي ينظّمها اتحاد الإمارات للصقور، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

شهدت البطولة تخصيص 3 أشواط لثلاث فئات هي فئة الشيوخ، والعامة مفتوح، والعامة مُلّاك بإجمالي جوائز تتجاوز قيمتها 800 ألف درهم مخصصة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى من كل شوط بزيادة ملحوظة في إجمالي عدد المشاركين مقارنة بالنسخة الأولى بواقع 38 مشاركاً، وأكثر من 60 صقراً.

وتميزت البطولة هذا العام بمنافستها القوية بين المشاركين في الفئات الثلاثة من خلال تحقيق صقور الإنتاج المحلي لدولة الإمارات هذا الموسم نتائج قياسية من حيث سرعة الأداء حيث جرى تكريم الفائزين والاحتفاء بهم تقديراً لما قدموه من مستويات مشرفة وأزمنة مميزة، عكست جاهزيتهم للبطولة.

ففي شوط فئة الشيوخ تُوّج بالمركز الأول الصقر " 12" لمالكه f3 بزمن قياسي وقدره: 17.379 ثانية، فيما حصد الصقر" s24" لمالكه f3-s المركز الثاني بزمن وقدره :17.546 ثانية، كما فاز الصقر" 13KM " لمالكه f3 بالمركز الثالث بزمن:17.746 ثانية.

أما في شوط فئة العامة مفتوح، فاز فريق دبي بالمركز الأول بزمن وقدره: 17.539 ثانية، بينما نال فريق ند الشبا المركز الثاني بزمن 17.565 ثانية، فيما حصل فريق SBK على المركز الثالث بزمن وقدره 17.833 ثانية.

وحقق سيف غانم حسن العبد آل علي المركز الأول في شوط فئة العامة مُلّاك بزمن وقدره 17.565 ثانية، كما توُّج سعيد عبد الله حليس جمعه الفلاسي بالمركز الثاني بزمن 17.632 ثانية، وفاز حمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي بالمركز الثالث بزمن 17.659 ثانية.

وانطلقت النسخة الثانية من البطولة عملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة ترسيخ مبدأ الاستدامة والحفاظ على البيئة الذي يعمل عليها الاتحاد من خلال مبادراته وجهوده واستراتيجياته للوصول إلى أفضل النتائج والمؤشرات المطلوبة؛ لاسيما المتعلقة منها بجودة الإنتاج الوطني، وتحسين أنواعه ومضاعفة أعداده، بما يضمن تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدةً في مجالات تربية الصقور ومركزاً تنافسياً وريادياً بين كُبرى مزارع الإنتاج العالمية، وبما يتوافق مع أهداف عام الاستدامة الذي اعتمدته القيادة الرشيدة للعام الجاري تحت شعار "اليوم للغد".

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للصقور مبادرة أفضل مُنتِج لسباقات الصقور لفئتيّ الأفراد ومراكز الإكثار للصقور المُنتَجَة داخل الدولة؛ عقب الإقبال المتزايد ووصول أعداد المراكز إلى4 مراكز إكثار و12 منتجاً للأفراد، وذلك تشجيعاً لمنتجي ومُلّاك الصقور على مواصلة دورهم الرائد في دعم جهود انتشار رياضة الصقور التراثية ودفع مسيرتها بما يخدم مستقبل الرياضة على مستوى الدولة والمنطقة بأكملها ودورهم الفعال في استدامة الصقور والبيئة وصيانة مواردها، حيث سيتم تكريم المُنتجين نهاية الموسم وفقاً لآلية احتساب النقاط لجائزة مبادرة أفضل مُنتِج لسباقات الصقور.

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