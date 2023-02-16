محمد بن راشد يشهد فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن

المصدر: البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ظهر اليوم الخميس بميدان المرموم، فعاليات اليوم السادس لمهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023)، حيث تابع سموه تحديات الرموز في سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

ونجحت هجن الشحانية في حصد كأس اليذاع البكار المفتوح بواسطة (ميان)، التي قادها المضمر محمد خالد العطية للصدارة بتوقيت وقدره 8:42:8 دقائق.

وأضافت هجن الشحانية النقطة الثانية لرصيدها من خلال فوز (لازم)، تحت قيادة المضمر سالم فاران المري ببندقية اليذاع الجعدان المفتوح بعدما سجل زمناً بلغ 8:45:8 دقائق.

وتألّقت هجن الرئاسة من خلال ثالث التحديات وذلك عندما نجحت (معزة)، بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي في انتزاع كأس اليذاع البكار المحليات بوصولها لخط النهاية في زمن وقدره 8:51:0 دقائق.

وتمكن المضمر محمد زيتون المهيري من إضافة الرمز الرابع له، والخامس لهجن الرئاسة في المهرجان، وذلك من خلال قيادته (مشكور) إلى قمة التحدي، على بندقية اليذاع الجعدان المحليات بتوقيت بلغ 8:52:2 دقائق.

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