كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور «إف 3» و«ربدان» يكسبان اللقب الأغلى والأقوى

المصدر: دبي ـــ البيان

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توج الشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الفائزين بشوطي «الكأس» وأشواط «النخبة» التي تجمع الصقور التي حققت أفضل النتائج ضمن بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، في نسخة متجددة شاملة وموسعة بجوائز مالية تتجاوز 23 مليون درهم ومشاركة محلية وإقليمية كبيرة.

وقام الشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بتتويج أصحاب الصدارة في الأشواط الستة التي تنافس فيها نخبة الصقارين بـ203 طيور حققت أفضل النتائج في الأشواط التي أقيمت في «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، بحضور عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في المركز.

وعبر الشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عن سعادته بالأجواء التراثية التي احتضنتها البطولة وعن هذا الأمر قائلاً: هذا تراثنا وواجب علينا تقديم كل الدعم بما يضمن استدامته، إن إطلاق بطولة باسم «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، رسالة تنقل مدى أهمية حفظ وصون التراث الوطني.

منافسات

كان الترقب في المنافسات على شوطي «كأس» بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، اللذين تمت إقامتهما المرة الأولى هذا الموسم، ويعدان الأغلى على صعيد رياضة الصيد بالصقور، بجوائز مالية تبلغ مليون درهم لكل منهما، وهما شوط الكأس الشيوخ فئة الفرخ، وشوط الكأس العامة المفتوح لفئة الفرخ.

وتفوق فريق «إف 3» ليحكم سيطرته على المراكز الثلاثة الأولى في شوط الكأس الشيوخ فئة الفرخ، فجاء بالمركز الأول الطير «59» ويكسب الجائزة المالية البالغة نصف مليون درهم، وكسب فريق ربدان شوط الكأس العامة المفتوح لفئة الفرخ، بالطير «24»، ونال جائزة مالية تبلغ نصف مليون درهم.

وعلى صعيد نتائج أشواط النخبة التي يبلغ مجموع جوائزها مليوناً و750 ألف درهم، كسب فريق «إف 3» شوط النخبة الشيوخ - جرناس، بالطير «بي 73»، وتفوق سيف جمال الحريز في شوط النخبة العامة المفتوح - جرناس، بالطير «عجيب»، وفي شوط النخبة العامة للملاك - فرخ، حقق حمد أحمد الكندي المركز الأول بالطير «مقنم»، وكسب مطر خلف المنصوري شوط النخبة العامة للملاك - جرناس، بالطير «برق».

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