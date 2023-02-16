هجن الرئاسة.. «هاتريك» في «ختامي المرموم»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حققت هجن الرئاسة 3 ألقاب «هاتريك» في أشواط الرموز الأربعة ضمن منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا في اليوم الخامس لمهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2023» في ميدان المرموم أمس خلال الفترة المسائية، بحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، والشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، بمشاركة 630 مطية مملوكة لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في تحديات سن اللقايا للفترتين الصباحية والمسائية.

وهيمنت هجن الرئاسة على كأس اللقايا البكار المفتوح بواسطة «الذاير» التي قادها المضمر محمد زيتون المهيري لصدارة أول الأشواط في 7:11:8 دقائق، وأضاف المضمر المجازف محمد زيتون المهيري النقطة الثانية لهجن الرئاسة توالياً بقيادته «الباهر» لحصد بندقية اللقايا الجعدان المفتوح مسجلاً 7:09:2 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في سن اللقايا، وتألقت هجن الشحانية من خلال تحدي اللقايا البكار المحليات عندما قاد المضمر جار الله عقيل المري «الجساسية» لحصد الكأس بزمن قدره 7:13:6 دقائق وعاد المضمر محمد زيتون المهيري ليكمل ثلاثية هجن الرئاسة عن طريق «الماهر» الذي حصد بندقية اللقايا الجعدان المحليات في 7:21:3 دقائق.

وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبد الله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن بتكريم الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط الثامن.

الفترة الصباحية

وتألقت مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في أول ظهور لها في المهرجان من خلال ظهورها في تحديات سن اللقايا التي أقيمت في الفترة الصباحية من خلال 16 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.

وأهدت «الشاهينية» شعار هجن الرئاسة ناموس الشوط الرئيسي للقايا البكار تحت قيادة المضمر محمد زيتون المهيري في 7:21:2 دقائق، وتألق «رعاب» المملوك للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود في ثاني الأشواط للقايا الجعدان بقيادة المضمر خالد عبدالله شريم في 7:15:8 دقائق، كان هو التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية، وقاد جابر سالم فاران شعار هجن الشحانية إلى نيل ناموس الشوط الثالث للقايا البكار عن طريق «نوايا»، ونجح شعار الشحانية في الحصول على صدارة الشوط الرابع للقايا الجعدان بواسطة «تاجر» والمضمر محمد خالد العطية.

اليذاع

وتكمل مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ صباح ومساء اليوم مشاركتها في سن الصغار ضمن المهرجان من خلال تحديات سن اليذاع التي ستقام في 29 شوطاً، 15 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في المساء، وسيكون التنافس على أشده بين الشعارات المختلفة في الأشواط الأربعة الأولى على رموز اليذاع .

واصل مزاد المرموم العاشر «ب» للإنتاج الشخصي للفطامين، فعالياته على منصة ميدان المرموم، وشهد مساء أول من أمس، إقامة اليوم الثالث للمزاد بتنظيم وإشراف نادي دبي لسباقات الهجن، وعرضت فيه 200 مطية تنحدر من سلالات راقية في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة.

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