صلاح تهلك لـ «البيان» : «تنس دبي للسيدات» 2023 الأقوى في تاريخ البطولة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد صلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، في تصريح خاص لـ«البيان»، أن النسخة 23 لبطولة السيدات ستكون الأقوى في تاريخ البطولة منذ انطلاقتها في 2001 نظراً لمشاركة 18 من أفضل 20 لاعبة مصنفة في العالم، إضافة إلى وجود 4 بطلات سابقات.

وتقام النسخة 23 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بين 19 و25 الجاري على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس في منطقة القرهود، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

وأوضح تهلك أن رفع تصنيف بطولة السيدات إلى فئة الـ1000 نقطة بشكل دائم انطلاقاً من النسخة الجديدة سيشكل نقطة تحول في تاريخها ويعزز مكانتها ضمن أفضل بطولات التنس في العالم. وكشف تهلك عن اكتمال كل الترتيبات لانطلاقة الحدث الأحد المقبل، حيث تم إنشاء قرية البطولة ومناطق الجماهير وملاعب التدريبات والمباريات الرسمية، داعياً عشاق الكرة الصفراء لحجز تذاكرهم والاستمتاع بأجواء التنس العالمية التي تستمر على مدار أسبوعين بمشاركة أبرز النجوم في بطولتي الرجال والسيدات.

وتوقع تهلك أن تكون المنافسة على لقب النسخة 23 لبطولة السيدات قوية للغاية في ظل مشاركة أفضل المصنفات في العالم وفي مقدمتهن البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً التي تتطلع لتحقيق لقبها الأول في دبي.

وأضاف: مشاركة 18 لاعبة من أفضل المصنفات الـ20 عالمياً يؤكد النجاح الكبير والسمعة الطيبة التي حققتها بطولة سوق دبي الحرة على مدار تاريخها ونحن واثقون أن النسخة الجديدة ستشهد منافسة قوية وممتعة للجماهير.

وأبرز ما يميز النسخة الجديدة للبطولة وجود 4 بطلات سابقات هن السويسرية بليندا بينتشيتش المصنفة التاسعة عالمياً حاملة لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس في 2019، والتشيكية بترا كفيتوفا المصنفة 13 وهي بطلة نسخة 2013 ووصيفة 2019، اللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة 14 وهي حاملة اللقب، والإسبانية غاربين موغوروزا المصنفة 86 عالمياً وبطلة نسخة 2021.

وتعد البلجيكية جوستين هينان المصنفة الأولى عالمياً سابقاً الأكثر تتويجاً بلقب بطولة سوق دبي الحرة بـ4 تليها الأمريكية فينيس ويليامز بـ3 ألقاب ثم الأوكرانية يلينا سفيتولينا بلقبين.

18 لاعبة

وتشهد النسخة الجديدة لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات مشاركة 18 لاعبة من بين المصنفات ضمن أفضل 20 لاعبة عالمياً، حيث تغيب لاعبتان فقط هما التونسية أُنس جابر المصنفة 3 والرومانية سيمونا هاليب المصنفة 16 لأسباب صحية.

وتضم قائمة اللاعبات البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً، البلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية والأمريكية جيسيكا بيغولا والفرنسية كارولين غارسيا المصنفتين الرابعة والخامسة عالمياً، الأمريكية كوكو غوف المصنفة السادسة، اليونانية ماريا ساكاري المصنفة السابعة والمصنفة الثامنة عالمياً الروسية داريا كاساتكينا، السويسرية بليندا بينتشيتش حاملة لقب 2019 المصنفة التاسعة، الكازاخية ايلينا ريباكينا المصنفة العاشرة.

كما تضم القائمة وصيفة دورة العام الماضي وهي الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 11 عالمياً، البرازيلية بياتريز حداد مايا المصنفة 12 عالمياً،، التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 13 وحاملة لقب نسخة 2013، اللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة 14 للدفاع عن لقبها الذي حققته العام الماضي، والروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة 15، البلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 17، الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 18 عالمياً، التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة 19، الإسبانية باولا بادوسا المصنفة 20.

ومن بين المشاركات 6 لاعبات سبق لهن الوصول إلى المباراة النهائية تتقدمهن باربورا كريشكوفا التي حازت لقب الوصافة مرتين في 2016 و2021 ومواطنتها كارولينا بليشكوفا في 2015، والفرنسية أليز كورنت في 2014، وايلينا ريباكينا في 2020، وداريا كاساتكينا في 2018 وفيكتوريا أزارينكا في 2010.

تقدم نسخة هذا العام من بطولات سوق دبي الحرة للتنس مزيجاً رائعاً يجمع بين أبرز النجوم والأبطال السابقين والشباب الموهوبين. ويتطلع جمهور التنس لمشاهدة مستويات المنافسة العالية التي تقدمها أفضل اللاعبات في دبي، لتتجدد بعدها أجواء الحماس والتشويق مع منافسات الرجال.

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