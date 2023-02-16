9 فرق تتأهل إلى «مدن» العالمية لأساتذة «البادل»

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت المنافسات المؤهلة لبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل أبوظبي 2023، التي تقام خلال الفترة من 21 – 26 الجاري، حيث تأهلت 9 فرق إلى البطولة. وأسفرت النتائج عن التأهل المباشر لفريقي «عبدالله العبدالله وفارس الجناحي» و«عليا طاهر وعائشة العوضي»، حيث سيشارك الفريقان في المباريات الرئيسة لبطولة مدن العالمية، وهي المرة الأولى في التاريخ التي ستتنافس فيها فرق إماراتية من فئتي الرجال والسيدات في المباريات الرئيسة لجولة من جولات «وورلد بادل تور»، كما سيكون عبدالله العبدالله البالغ من العمر 16 عاماً، الموهبة الإماراتية الاستثنائية، كأصغر لاعب في فئة الرجال.

كما تأهل للأدوار التمهيدية للبطولة، فريق «ناتشو غاديا ومارتن نوشيز»، عن فئة الرجال المخصصة للمقيمين في الإمارات، وفريق «أنجيلا كارو وسول بيريز» عن فئة السيدات. وفي الفئة المخصصة للمواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي، تأهل الفريق الإماراتي «عبد الله الأهلي ونافيد فاهندزه»، عن فئة الرجال، والفريق العماني «فاطمة النبهاني وكارولينا غالو فرياس»، عن فئة السيدات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز