«الإمارات لبر ورعاية الوالدين» إلى منافسات الألعاب الحكومية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حجز فريق جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين مكانه ضمن 27 فريقاً من ضمن الألعاب المجتمعية بحصوله على المركز 18، والذين تم تأهلهم لخوض المنافسات النهائية لبطولة الألعاب الحكومية 2023 الفئة المجتمعية بنسختها الرابعة والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 ولغاية 4 مارس 2023، والتي شهدت مشاركة 84 فريقاً ضمن فئة الجهات الحكومية و28 فريقاً عالمياً ضمن فئة تحدي المدن، في التصفيات الأولية في البطولة المقامة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي أطلقها بنسختها الأولى عام 2018، وسط رؤية سموه بأهمية ممارسة الرياضة والتشجيع على تبنيها كأسلوب حياة، كون الألعاب الحكومية تمثل إحدى أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي.

جاء ذلك عقب تحقيق الفريق المركز 18 خلال التصفيات التمهيدية للبطولة، والتي شهدت مشاركة من 27 فريقاً في الألعاب المجتمعية، وحرص الجميع على المشاركة في هذا الحدث الذي يعزز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والتوظيف الصحيح للقوة البدنية من خلال العمل الجماعي وإبراز قوة روح الفريق في مواجهة التحديات وتخطي الصعاب وتحفيز الطاقات البدنية والذهنية.

دعم

من جانبها، وجهت نسرين علي بن درويش عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرة فرع دبي، خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على إطلاقه ودعمه اللامحدود لهذه المبادرة الهادفة في عام 2018، والتي تعكس حرص سموه على أهمية الرياضة ومشاركة موظفي الحكومة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وأفراد المجتمع وتجمعهم وسط تحديات بدنية وذهنية في مكان واحد، كما وجهت شكرها لإدارة نادي النصر لدعمه وتوفير سبل النجاح للمشاركة الإيجابية بهذا الحدث الفريد من نوعه.

وأكدت نسرين علي بن درويش أن المشاركة في هذه البطولة جاءت وفق توجيهات معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الرئيس الفخري لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، وبمتابعة حثيثة من الدكتور أحمد سويدين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، والحرص الدائم على تواجد الجمعية بجميع المناشط والفعاليات وضمن المبادرات الرياضية والثقافية والخيرية والإنسانية.

وأشارت نسرين بن درويش إلى أن الجمعية تم إشهارها بقرار وزراي رقم 213 لعام 2017 ومقرها الرئيسي بمدينة العين ولها فروع في إمارات دبي والشارقة ورأس الخيمة، وتهدف الجمعية للسعي بتقديم الأفضل في مجال رعاية وبر الوالدين والارتقاء بمفهوم التطوع وخدمة كبار المواطنين، وكذلك رعاية الوالدين والمسنين ممن لا عائل لهم وتقوم الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة «الحكومية والخاصة».

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