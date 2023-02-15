«غنتوت» ينظم مهرجان الأمل للبولو السبت

المصدر: دبي - البيان

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ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملاعبه «مهرجان الأمل لأصحاب الهمم للبولو» وذلك بعد غد السبت، وذلك برعاية وتوجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي.. ويخصص ريع هذا المهرجان الخيري لدعم مركز العين للرعاية والتأهيل دعماً لجهود القيادة الرشيدة مع تلك الشريحة التي تجد اهتمام المجتمع، وأكملت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي كافة الترتيبات من أجل إخراج الحدث السنوي بأفضل صورة، وأكد المرزوقي أن كل اللجان أتمت استعداداتها لإخراج المهرجان بأفضل صورة.

ويبدأ برنامج الاحتفال اعتباراً من الثالثة عصر نفس اليوم، وفي الثالثة والنصف عصراً تبدأ الفعاليات المصاحبة للمباراة الاحتفالية ضمن برنامج اليوم الذي يبدأ فقرته الميدانية الثانية بعزف النشيد الوطني إيذاناً ببدء مراسم المهرجان الذي يتضمن في فقرته الرئيسية على مباراة البولو الخيرية والتي تجمع بين فريقي غنتوت أ وغنتوت ب وعند الخامسة مساء تبدأ مراسم التتويج والسحوبات على الجوائز والتقاط الصور التذكارية مع أبطال البولو.

وذكر المرزوقي أن النادي يحرص على إنجاح كافة المناسبات الإنسانية المجتمعية والمساهمة فيها، مؤكداً الحرص على تنظيم هذه الاحتفالية الخيرية السنوية المجتمعية، التي تهدف لنشر الوعي الصحي بمختلف أشكاله تجاه تلك الفئات المجتمعية المخلصة، من خلال شراكات مع مختلف القطاعات، بهدف تقديم خدمات جليلة تصب لصالح مجتمع الإمارات من المواطنين والمقيمين من الأشقاء والأصدقاء، مضيفاً: يحرص النادي على دعم مثل تلك المراكز، كونها منشآت غير ربحية تقدم مختلف الخدمات الإنسانية لتأهيل ورعاية الأطفال من الجنسين كترجمة للدور التربوي المجتمعي الذي يحظى باهتمام ودعم ورعاية مباشرة من القيادة الرشيدة.. واختتم بأن الدعوة موجهة لكافة أندية أصحاب الهمم والعائلات والمهتمين بالأعمال الخيرية للحضور والمشاركة.

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