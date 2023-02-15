ثاني القمزي يطارد حلماً بدأ منذ 22 عاماً

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستعد نجم فريق أبوظبي للزوارق السريعة والبطل الإماراتي ثاني القمزي الملقب بـ«القرش الأبيض» لموسم جديد من سباقات المنافسة الدولية بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي تنطلق أولى جولاتها الأسبوع المقبل من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من فبراير الجاري في مدينة كوبيكو الإندونيسية، لتكون ضربة البداية لهذا الموسم وانطلاقة قوية لمنافسات البطولة العالمية.

ويتأهب ثاني القمزي ليخوض موسمه الثاني والعشرين في البطولة التي يسعى منذ أولى مشاركاته فيها لتحقيق حلمه بالفوز باللقب الفردي للبطولة، وهو اللقب الذي اقترب من تحقيقه في أكثر من موسم، وكان قاب قوسين أو أدنى من ذلك في أكثر من مرة لولا تعرضه لحظوظ عاثرة في جمع النقاط في آخر مراحل البطولة دوماً.

واحتكرت زوارق فريق أبوظبي في الموسم الماضي من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 ألقاب البطولة كاملة بالفوز باللقب العام ولقب السرعة ولقب الفرق، وذلك بمجهود مميز للمتسابقين ثاني القمزي وشون تورنتي، وحقق فريق أبوظبي اللقب ثماني مرات منذ عام 1997، وعلى المستوى العام فإن صاحب أفضل رصيد في المنافسة هو الإيطالي جيدو كابليني بعشرة ألقاب، وهو مدرب فريق أبوظبي في الوقت الحالي، ويأتي في المرتبة الثانية فريق أبوظبي، ليكون هو الفريق الأفضل من ناحية الأرقام في الوقت الحالي عبر البطولة.

ويستعد ثاني القمزي لمنافسة قوية هذا الموسم عبر البطولة التي عادت بقوة من خلال خريطة المنافسة الدولية مع بدء أولى جولات البطولة في إندونيسيا الأسبوع المقبل، ثم ستستمر في أبريل في جمهورية الصين، ولاحقاً موسم مثير متوقع مع ثلاث جولات أوروبية تنطلق من فرنسا، ثم العودة إلى آسيا مع جولتين، لتكون الجولة الختامية في إمارة الشارقة في الإمارات.

وكشف ثاني القمزي النجم الإماراتي عن الاستعداد والجاهزية الكبيرة له من أجل خوض هذا الموسم ودخول المنافسة بغرض وهدف تحقيق اللقب باسمه هذا الموسم، وأيضاً من أجل المساهمة في الدفاع عن اللقب الذي حققه فريق أبوظبي الموسم الماضي، وقال: تمر السنوات ومعها تكبر الرغبة في أن أحقق اللقب العام باسمي للمرة الأولى في المنافسة، اقتربت كثيراً من ذلك في مواسم عديدة، أبرزها 2009 و2018 و2021، ولا أزال أحلم بأن أحقق اللقب. وأضاف القمزي: بالرغم من أنني قد أسهمت في صناعة الألقاب للفريق من خلال تحقيق لقب السرعة أكثر من مرة، وأيضاً لقب الفرق، واللقب العام مع زملائي في الفريق، إلا أنني لن أتوقف عن الحلم الذي أتمنى في كل موسم أن ينتقل إلى خانة الواقع.

وعن الاستعداد لجولة إندونيسيا الافتتاحية أكد القمزي أنه جاهز من الناحيتين الفنية والبدنية لخوض أولى جولات الموسم الجديد، خاصة وأن الموسم الماضي قد انتهى مبكراً في ديسمبر، وقال: مع بدء الموسم الجديد في غضون شهرين من نهاية الموسم الماضي، فإننا لا نزال في أفضل جاهزية وفي القمة من أجل تقديم أفضل مستوى خلال الجولة الحالية والافتتاحية من البطولة.

وكشف القمزي عن صعوبة المهمة في مواجهة طموحات بقية المشاركين والمنافسين، خاصة مع وجود شريحة كبيرة من الأبطال، يأتي في مقدمتهم سامي سيليو نجم فريق الشارقة، وجوناس آندرسون السويدي، إضافة إلى العودة القوية لفريق الفيكتوري ونجومه المشاركين، منهم أحمد الفيهم وإريك ستارك.

وتنطلق الجولة الأولى من البطولة الأسبوع المقبل يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من فبراير، مع سباق أفضل زمن، ثم السباق الرئيسي للجولة، ومن المتوقع مشاركة 20 متسابقاً في جولة الافتتاح.

والجدير بالذكر أن السباق يقام في بحيرة «توبا» في إندونيسيا للمرة الأولى، إضافة إلى أن البطولة من النادر أن تنطلق من القارة الآسيوية في أي موسم، حيث كان المعتاد أن تكون ضربة البداية دائماً من أوروبا.

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