أوليسي بطل المرحلة الرابعة لطواف عُمان

المصدر: مسقط - البيان

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سجل درّاج فريق الإمارات ديغو أوليسي فوزه الأول هذا الموسم في المرحلة قبل الأخيرة من مسابقات طواف عمان بعدما قطع مسافة 204.9 كيلومترات من ولاية إزكي وحتى مرتفعات يتي.

وفاجأ باسكال أكرمان الدراجين أثناء الصعود بانطلاقة قوية قبل نهاية السباق بثمانية كيلومترات مما أجبر الفرق الأخرى على اللحاق به.

وساعد أوليسي زملاءه في الفريق فورملو ولانغلن طوال مشواره في قطع الكيلومترات نحو القاعدة في الجزء الأخير من السباق، حيث تبقى منه 2 كم فقط، ومع اعتدال الطريق بشكل مسطح استخدم أوليسي سرعته متخطياً أكسل زنجل من فريق كوفيديس، محققاً فوزه الأول في عام 2023.

وذكر أوليسي في تصريحات له: «سعيد بتحقيق أول فوز لي هذا الموسم. لقد كانت مرحلة صعبة، حيث انطلق أكرمان مسرعاً قبل انتهاء السباق بثمانية كيلومترات، ثم ما لبث فورملو ولانغلن أن تقدما، فخفت انطلاقة أكرمان وحققا فوزاً عظيماً. لقد كانت بداية موفقة للغاية هذا الموسم لنا كفريق».

وبهذا الفوز يصبح أوليسي في المركز الثاني من حيث التصنيف العام ومتصدراً من حيث تصنيف النقاط، ويأتي بعد ماتيو يورغنسن (من فريق موفيتسار) بخمس نقاط، وذلك قبل المرحلة الخامسة والأخيرة تانب تنطاف من ولاية سمائل إلى الجبل الأخضر (بمسافة 152.2 كيلومتراً).

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