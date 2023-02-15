الإمارات يلاقي كلينوفا في ثاني أيام البولو الذهبي

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تدشن سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مشوار فريقها الإمارات اليوم ببطولة كأس دبي الذهبي 2023 للبولو، بمواجهة فريق كلينوفا الضيف الجديد على البطولة التي تتواصل منافساتها لليوم الثاني على التوالي، حيث تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، مباراتين استكمالاً للأسبوع الأول من المسابقة التي تحظى بأهمية كبيرة من محبي وعشاق اللعبة بالمنطقة والعالم. ولعل مباريات اليوم تعطي للخبراء والمتابعين مؤشرات حول قوة الفرق وحجم حظوظها في المسابقة الأبرز التي تحظى بمشاركة 8 فرق وبهانديكاب 20 جول وهو ثاني أعلى تصنيف للبطولات في العالم.

في المباراة الأولى والتي تجمع بين فريق ذئاب دبي كافو (20 جول) وفريق غنتوت (18 جول) حيث يمثل فريق ذئاب دبي كافو حبتور الحبتور (1 جول) ومعه كارلوس اوللا (6 جول) ونيدورو (6 جول) وكروتو (7 جول)، بينما يضم فريق غنتوت ناصر الشامسي (1 جول) ومعه امادوري (4 جول) ولورينت بابلو (6 جول) وماركوس ارايا (7 جول) وبرغم تفاوت عملية التصنيف إلا أن غنتوت يمتلك من الخبرة وقوة الخيول ما يعوض هذا الفارق وهنا مكمن الخطورة؛ لذلك يدخل غنتوت المباراة ولديه نصف نقطة في رصيده قد تعينه وترجح كفته عند التعادل.

وفي المباراة الثانية والتي تجمع بين فريقي الإمارات (20 جول) بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها كل من لوكاس مونتيفردي (6 جول) وتومي بيرسفورد (7 جول) ومارتن بوديستا (7 جول) وفريق كلينوفا ضيف البطولة بقيادة كريم راجا ومعه فاكوندو لورينت (8 جول) وبنيامين بانلو (7 جول) وتوماس اريارتي (4 جول).

وينتظر أن يطرأ بعض التعديل على تشكيلة فريق الإمارات وفق إمكانية مشاركة اللاعبين الأساسيين، وهذا الأمر لن يؤثر بشكل كبير على معطيات الأداء والعبرة بتجانس الفريق ككل، بينما يظل مستوى وقوة فريق كلينوفا سرياً حتى نهاية المباراة.

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