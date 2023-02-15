«الرجبي» يدعم إقامة معسكر منتخب فلسطين بالعين

المصدر: دبي - العوضي النمر

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في خطوة طيبة، ودعماً لتحقيق أهداف نشر اللعبة عربياً وإقليمياً للأشقاء، وافق اتحاد الرجبي برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على طلب الاتحاد الفلسطيني للعبة بدعم إقامة معسكر لمنتخب فلسطين في مدينة العين، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية الثامنة لسباعيات الرجبي التي تستضيفها الدولة للمرة الأولى يومي 18، 19 فبراير الجاري على ملاعب نادي الرماية والفروسية بالعين، وتقديم كل الدعم من أجل إنجاح المعسكر وظهور المنتخب الفلسطيني بمستوى طيب.

كما وافق اتحاد الرجبي على إعارة مدربه يوسف شاكر لتولي مهمة الإشراف على تدريب منتخب فلسطين، إضافة إلى مساعده حسن النوبي خلال فترة المعسكر والمشاركة في البطولة، بحكم الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها، حيث سبق وتولى تدريب منتخب الإمارات الأول والشباب، ويعتبر من المدربين المواطنين الأكفاء في هذا المجال.

وأعرب محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الرجبي، عن تمنياته لمنتخب فلسطين بالتوفيق خلال فترة وجوده داخل الدولة، سواء فترة المعسكر التدريبي أو خلال مشاركته بالبطولة العربية، وأوضح الزعابي أن اتحاد الرجبي لا يدخر جهداً في تقديم يد العون والدعم للمنتخبات العربية الشقيقة، من أجل تحقيق أهدافها في الارتقاء بمستوى اللعبة وانتشارها وتطورها بما يفيد الشباب الذين يزاولون تلك اللعبة، التي تجد انتشاراً واسعاً بين الشباب العربي خلال السنوات الأخيرة، ما يعزز من قيمة اللعبة وتطورها خلال السنوات المقبلة.

من جهته، وجّه ربيع المصري، رئيس اتحاد فلسطين للرجبي، الشكر والتقدير لاتحاد الإمارات للرجبي، والاتحاد العربي للعبة برئاسة قيس الظالعي، على جهودهم الكبيرة في الارتقاء باللعبة قارياً وعربياً، ومد يد العون للاتحادات لتحقيق أهدافها، وهذا ليس بغريب على دولة الإمارات التي تعتبر المركز الرئيسي للعبة الرجبي في الشرق الأوسط، مضيفاً أن الدعم الذي يقدمه اتحاد الإمارات للرجبي الفلسطيني يعتبر دافعاً وحافزاً قوياً لأعضاء المنتخب، لتقديم أقصى جهد خلال البطولة العربية والسعي لتحقيق مركز متقدم.

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