نادي المطية الجديد يطلق عملته الرقمية «ذهب سبورت»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن جمعة مدني رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لنادي المطية، عن إطلاق أول عملة رقمية للنادي «ذهب سبورت»، وهي الأولى لنادٍ إماراتي، كما أعلن عن تشكيل مجلس إدارة النادي برئاسة عوض محمد بن الشيخ مجرن رئيس مجلس الشرف، إلى جانب الإعلان عن العديد من المناشط الرياضية التي يشملها النادي والفعاليات والأنشطة والمبادرات الهادفة لمستقبل مشرق لنادي المطية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أول من أمس بفندق ذا رافلز بدبي، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله المعلا، والشيخ عبدالله الشرقي، وعوض محمد بن الشيخ مجرن ورجال الأعمال وبعض القيادات الرياضية، وتم من خلال المؤتمر عرض إنجازات نادي المطية الذي يكمل عامه العاشر لهذا العام.

وأكد رئيس مجلس الإدارة لنادي المطية الرئيس التنفيذي، أن هناك 10 ملايين متابع لحظة إطلاق عملة «دهب سبورت» الخاصة بنادي المطية، وتابعه على المواقع الإخبارية لـ 100 دولة، كما تم الإعلان عن خطة عمل لاستقطاب 1000 لاعب موهوب على مستوى العالم بمختلف الرياضات.

من جهته، أعرب عوض محمد بن الشيخ، عن امتنانه لمجهود إدارة نادي المطية خلال السنوات العشر السابقة وتمنى للنادي المزيد من التقدم والتتويجات، واعتبر أن حدث اليوم هو نقطة انطلاق إلى العالمية والتوقيع مع الشركة البرازيلية وإطلاق «ذهب سبورت» أول عملة رقمية لنادٍ إماراتي بمثابة إنجاز وفخر لدولة الإمارات على الصعيد العالمي.

جهود

بدوره، أشاد الشيخ خالد بن عبدالله المعلا، بالخطوات التي قام بها مجلس إدارة النادي رغم حداثة عهده، وأكد أن هذا ليس بغريب على أبناء الإمارات إطلاق مثل هذه المبادرات الهادفة، والتي تستهدف الرياضة والرياضين إلى جانب الجوانب اللوجستية من حيث استثمار البنية التحتية التي وفرتها قيادتنا الرشيدة بدعمها المادي والمعنوي، حتى أصبحت دولة الإمارات قبلة للجميع وللعيش المشترك وسط أجواء الأمن والأمان.

من ناحيتها، عبرت منيرة البلوشي الأمين العام للنادي، عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات التي تدعم القيادات الرياضية للوصول إلى العالمية، كما أبدت سعادتها عن إكمال نادي المطية 10 سنوات مع الحلم الأكبر بتحقيق الإنجازات المحلية والوصول إلى العالمية، وأشادت أيضاً بدور النادي بدعم الرياضة النسائية على مستوى الدولة وتشكيل فرق نسائية من خلال التعاون مع الأندية والبحث عن المواهب الرياضية المختلفة، مثمنة اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بالنهضة النسائية، ما يعطينا الدافع الأساسي لدعم الرياضة النسائية، وأبدت منيرة البلوشي اهتمام النادي أيضاً لإضافة رياضة أصحاب الهمم بمختلف الرياضات ودعم النادي أيضاً لهؤلاء الأبطال لتحقيق المزيد من الإنجازات.

اتفاقية

على جانب آخر، تم توقيع اتفاقية رعاية لنادي المطية لمدة ثلاث سنوات بالشراكة مع شركة DAHHAB SPORT، على أن يتم تسويق اسم النادي على المستوى العالمي، حيث ستقوم الشركة برعاية الفريق للمشاركة بدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم واستقطاب لاعبين موهوبين من البرازيل خاصة ومن كل أنحاء العالم بشكل عام من أجل تنمية مواهبهم بالنادي وإشراكهم مع مواطني دولة الإمارات بمختلف الرياضات المتاحة بالنادي، كما ستقوم الشركة بتنظيم عدة فعاليات رياضية للنادي خلال السنوات الثلاث المقبلة على المستوى العالمي.

وفي الختام، حرصت إدارة النادي على تقديم الدروع التذكارية للنادي إلى كل من: الشيخ خالد بن عبدالله المعلا، والشيخ عبدالله الشرقي، وعوض محمد بن الشيخ مجرن، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة دهب سبورت، وللعديد من كبار المسؤولين إلى جانب الكابتن عبدالرحيم الصادق أول من قام بتدريب فريق الكرة بالنادي ولمساعده سليمان الكاشف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز