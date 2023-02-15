بحضور مكتوم بن حمدان وذياب بن سيف.. هجن الرئاسة تتألق برمزي اللقايا المفتوح وبندقية المحليات

المصدر: وام

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شهد الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم مالك مؤسسة هجن زعبيل والشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان بميدان المرموم ظهر اليوم منافسات الرموز الأربعة في سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023) والذي شاركت به 630 مطية مملوكة لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في تحديات اللقايا الصباحية والمسائية.

وهيمنت هجن الرئاسة على كأس اللقايا البكار المفتوح بواسطة "الذاير" التي قادها المضمر محمد زيتون المهيري لصدارة أول الاشواط بزمن وقدره 7:11:8 دقيقة.

وأضاف المضمر المجازف محمد زيتون المهيري النقطة الثانية لهجن الرئاسة توالياً وذلك من خلال قيادته "الباهر"لحصد بندقية اللقايا الجعدان المفتوح مسجلاً توقيتاً بلغ 7:09:2 دقيقة كان هو التوقيت الأفضل في سن اللقايا في مهرجان ختامي المرموم 2023.

وتألقت هجن الشحانية من خلال تحدي اللقايا البكار المحليات وذلك عندما قاد المضمر جار الله عقيل المري "الجساسية" لحصد الكأس بزمن وقدره 7:13:6 دقيقة.

وعاد المضمر محمد زيتون المهيري ليكمل ثلاثية هجن الرئاسة عن طريق "الماهر" الذي حصد بندقية اللقايا الجعدان المحليات في توقيت وقدره 7:21:3 دقيقة.

وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن بتكريم الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط الثامن.

فيما تألقت مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في أول ظهور لها ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023) وذلك من خلال ظهورها في تحديات سن اللقايا التي أقيمت في الفترة الصباحية من خلال ستة عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

وأهدت "الشاهينية" شعار هجن الرئاسة ناموس الشوط الرئيسي للقايا البكار تحت قيادة المضمر محمد زيتون المهيري وذلك بتوقيت بلغ 7:21:2 دقيقة.. وتألق "رعاب" المملوك لـ الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود في ثاني الأشواط للقايا الجعدان بقيادة المضمر خالد عبدالله شريم وحصل على توقيت قدره 7:15:8 دقيقة كان هو التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية.

وقاد جابر سالم فاران شعار هجن الشحانية إلى نيل ناموس الشوط الثالث للقايا البكار وذلك عن طريق "نوايا" التي سجلت زمناً بلغ 7:22:8 دقيقة.

وبالمقابل نجح شعار الشحانية في الحصول على صدارة الشوط الرابع للقايا الجعدان بواسطة "تاجر"والمضمر محمد خالد العطية وبزمن وقدره 7:21:1 دقيقة.

و واصل مزاد المرموم العاشر (ب) للإنتاج الشخصي للفطامين فعالياته على منصة ميدان المرموم، وشهد مساء أمس إقامة اليوم الثالث للمزاد بتنظيم وإشراف نادي دبي لسباقات الهجن وعرضت من خلاله 66 مطية رفعت عدد المطايا المعروضة في المزاد إلى 200 مطية تنحدر من سلالات راقية في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة.

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